США та Україна обговорили зміцнення торговельних та інвестиційних відносин

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



"Заходи зі зміцнення українсько-американської співпраці у сфері торговельно-економічних та інвестиційних відносин. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем'єр-міністра економіки України Олексія Любченка з Торговим представником США Кетрін Тай у Вашингтоні", - йдеться у повідомленні.



За словами Любченка, спільним пріоритетом у розвитку торгової політики України і США є служіння суспільству та розвиток людського капіталу.



"Побудова спільних правил цифрової торгівлі та захисту прав інтелектуальної власності є вагомим внеском у розвиток людського капіталу в Україні і США. Тому пропоную приділити особливу увагу цим напрямкам у подальшому діалозі", - цитує пресслужба слова Любченка.



Міністр також відзначив багаторічну тісну співпрацю, зокрема в рамках Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій. На сьогодні також працюють робочі групи з питань посилення захисту прав інтелектуальної власності, санітарно та фітосанітарних заходів, зменшення технічних бар'єрів у двосторонній торгівлі тощо.



Тай зі свого боку відзначила амбітність програм економічних реформ в Україні та наголосила на важливості подальшого проведення прозорих реформ, побудові систем, що базуються на принципах верховенства права в Україні. Вона висловила впевненість, що ці зусилля дозволять змінити довіру до українського уряду та створити сприятливе середовище для розвитку бізнесу.



Сторони також обговорили шляхи збільшення інвестицій між двома країнами, а також регуляторні питання, питання цифрової торгівлі, проблеми інтелектуальної власності, удосконалення корпоративного управління, питання негативного впливу надмірних потужностей виробництва сталі і алюмінію у країнах з неринковою економікою тощо.

У пресслужбі додали, що сторони також підтвердили готовність поглиблювати торговельно-економічні відносини та підтримувати постійний діалог у майбутньому.