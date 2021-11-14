США відповіли на звинувачення Путіна у дестабілізації в Чорному морі
У посольстві США в Україні заявили, що усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні води
Про це повідомляє посольство США в Україні у twitter.
Таким чином, у дипломатичному представництві США відреагували на звинувачення президента Росії Володимира Путіна у дестабілізації ситуації в акваторії Чорного моря, яке пролунало напередодні, 13 листопада.
"Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. Жодній країні не можна дозволити незаконно обмежувати свободу судноплавства, яка є життєво важливою для глобальної торгівлі та економічної безпеки", - заявили у посольстві США.
- Нагадаємо, 13 листопада українські Військово-морські сили провели у Чорному морі спільні навчання із кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії.
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