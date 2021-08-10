США запровадили санкції проти трьох компаній з РФ
США запровадили санкції проти трьох компаній з Росії в рамках заборони на передачу Ірану, КНДР та Сирії технологій щодо зброї масового знищення
Про це повідомляє Голос Америки.
Під санкції потрапили: науково-виробниче підприємство "Пульсар", компанії Charter Green Light Moscow та Asia-Invest LLC й будь-які їх дочірні структури.
Обмеження забороняють укладення контрактів, допомогу із боку держструктур, продаж зброї та видачу ліцензій на придбання товарів.
Санкції діятимуть два роки.
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