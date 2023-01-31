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Стало відомо, скільки клуб АПЛ заплатить "Динамо" за футболіста збірної України

31 січня, 2023 вiвторок
10:54
Спорт Ілля Забарний та Роман Яремчук

Київське "Динамо" отримає від англійського "Борнмута" за захисника Іллю Забарного 27 млн євро

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter

За його інформацією, кияни отримають за центрального оборонця 27 млн євро. Забарний підпише з "Борнмутом" контракт на 5 років. 

20-річний Ілля Забарний є вихованцем "Динамо". У нинішньому сезоні він зіграв за киян 25 матчів. На рахунку оборонця 24 матчі за збірну України. Transfermarkt оцінює його вартість у 15 млн євро.  

"Борнмут" займає в чемпіонаті Англії 18-те місце. 

У прем'єр-лізі виступають три українських футболісти - Олександр Зінченко грає за "Арсенал", Михайло Мудрик - за "Челсі", а Віталій Миколенко - за "Евертон". 

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футбол
Динамо
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