Станцію метро "Славутич" тимчасово зачиняли для пасажирів
У Києві на станції метро "Славутич" виявили підозрілий предмет, тому проводили перевірку. Наразі станція працює у звичному режимі
Про це інформують у пресслужбі метрополітена Києва.
Наразі у метро оголосили про завершення перевірки. Станція "Славутич" працює у звичайних умовах.
Як зазначалось, у метрополітені, на станції метро "Славутич", було виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводили перевірку.
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