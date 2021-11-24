Станцію метро "Славутич" тимчасово зачиняли для пасажирів

Про це інформують у пресслужбі метрополітена Києва.



Наразі у метро оголосили про завершення перевірки. Станція "Славутич" працює у звичайних умовах.



Як зазначалось, у метрополітені, на станції метро "Славутич", було виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводили перевірку.

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