Ставніцер повідомив ЗСУ про окупантів біля свого будинку, щоб українські військові відкрили по дому вогонь і знищили росіян
Бізнесмен Андрій Ставніцер повідомив українським військовим про окупантів і 12 одиниць техніки біля свого будинку й дав координати дому для наведення вогню, завдяки чому ЗСУ знищили росіян
Про це він написав у фейсбуці.
"Дано: ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, Торнадо-Г та гради. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмаляти по Києву. Навіщо вони й приїхали. Запитання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню?" - зауважив він.
Андрій Ставніцер зауважив, що будинок відбудує, а головне - урятувати якомога більше людей. Бізнесмен закликав не хвалити його, оскільки знає кілька схожих історій про будинки та підприємства, а справжніми героями назвав українських військових.
"На жаль, постріляти з мого двору вони (окупанти, - ред.) встигли, відновити стіни легко, відновити справедливість складніше", - додав чоловік.
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