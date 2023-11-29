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Стиль Old Money: які речі додати до гардеробу, щоб виглядати дорого

29 листопада, 2023 середа
13:48
Суспільство Як вдягнутись у стилі Old Money?

В уявленні багатьох стиль Old Money є втіленням елегантності та вишуканості. Він не тільки відображає розкіш минулих епох, але й впливає на сучасні тренди

Ті, хто вірить у цінність класичної естетики, знають, що стиль Old Money - це не лише про підбір стильного гардеробу, але й певний спосіб життя. У цій статті ми розглянемо основні елементи цього стилю та базові речі, які мають бути на гардеробі кожної модниці.

Що таке Old Money?

Стиль Old Money – це не тільки одяг або візуальний образ. Це спосіб життя, що відображає класичну елегантність, традиції, звичаї та етикет вищого класу. Цей стиль базується на природному шармі та класичних елементах, не піддається стрімким модним тенденціям, передаючи елегантність через десятиліття. Old Money - це вишуканість і простота, що несе у собі історію та культурну спадщину.

Стиль Old Money, відомий також як "тиха розкіш", є втіленням класичного та елегантного смаку в одязі, що характеризується аристократичною простотою і вишуканістю. Він підкреслює консервативність і елегантність, які не втрачають свою актуальність та стиль протягом багатьох років, на відміну від швидкоплинних трендів. Old Money отримав новий подих завдяки відомим брендам, таким як: The Row, Bottega Veneta та Khaite.

Стиль ґрунтується на деяких ключових правилах, які охоплюють його унікальний характер і вишуканість. Деякі з головних принципів включають:

  • Класичні дизайни та форми – це основа, що завжди актуальна та в будь-яких умовах виглядає елегантно. Такі речі зазвичай не підвладні часу.
  • Якість перед кількістю. Вибір предметів гардеробу та аксесуарів базується на якості матеріалів та виготовлення, а не на кількості.
  • Стримана колірна гама. Базовими мають стати приглушені та нейтральні кольори, такі як: бежевий, сірий, чорний, білий. Також, допустимі більш природні відтінки, що доповнюють один одного.
  • Мінімалізм. Унікальні акценти та вишуканість підкреслюються за рахунок мінімалізму та простоти у виборі. Ніяких кричущих декорів чи брендів. Заможним людям не потрібно підтверджувати свій статус дорогими фірмовими етикетками.

Відомий український модельєр Андре Тан на своїй сторінці в Instagram зауважив: "Ключову роль в стилі Old Money відіграє якісна тканина. Твід, кашемір, шерсть – чудовий вибір. Дозволені принти – лаконічна смужка або горох".

Ці принципи разом відображають здатність до поєднання класичного та елегантного вигляду, що зміцнює ідею ексклюзивності і розкоші, не потребуючи при цьому показового розкриття статусу чи багатства.

Основні елементи гардеробу у стилі Old Money

Насправді, для того, щоб гарно та вишукано одягатися, не обов’язково витрачати шалені гроші щомісяця. Важливою перевагою даного стилю є те, що класичний речі не виходять з моди протягом багатьох років. Тому, якщо ви будете купувати базові речі гарної якості та комбінувати їх, додавати різні аксесуари, ви завжди будете виглядати стильно.

Базова сорочка

Це незамінна база кожного жіночого гардеробу. Ця сорочка має простий дизайн, часто білого або блідо-блакитного кольору, без декору чи вишивки. Вона може мати класичний комірець та манжети, що дозволяє легко комбінувати її різним одягом та аксесуарами в залежності від події. Базова сорочка є універсальним елементом, який можна використовувати як самостійно, так і у поєднанні з іншими речами для створення різноманітних образів.

Фото: Pinterest

Лофери

Лофери - це зручне та елегантне взуття без шнурівки або застібок. Вони мають плоску підошву, зручну для повсякденного використання, ідеально підходять для офісних образів або бізнес-стилю. Лофери можуть бути виготовлені з різних матеріалів, включаючи шкіру або замшу. Доступні у різних кольорах та дизайнах, від класичних до більш ексцентричних. Це стильне взуття, яке чудово доповнює багато різних образів, що робить їх універсальним вибором для гардеробу в стилі Old Money.

Фото: Pinterest

Стильні штани палаццо

Штани палаццо - це широкі, вільного крою брюки з високою посадкою, які розширюються від стегна до низу. Цей стиль штанів часто асоціюється з ретро-модою 1970-х років. Вони надають образу елегантності та легкості, ідеально підходять для різних образів: від офісних до вечірніх. Штани палаццо можна поєднувати з блузами, светрами, жакетами або куртками, щоб створити елегантний та стильний образ.

Палаццо виготовляють з різних матеріалів, тому їх можна носити як взимку, так і під час літнього сезону.

Фото: Pinterest

Твідовий жакет

Твідовий жакет - це виріб з тканини під назвою «твід», яка зазвичай виготовляється з вовни. Цей матеріал характеризується більш грубою текстурою та відмінною якістю. Такий жакет є дуже популярним елементом гардеробу в стилі Old Money, оскільки він виглядає витончено та стильно. Багато моделей твідових жакетів представлені в колекціях Chanel.

Такі жакети чудово поєднуються з джинсами, спідницями або штанами, створюючи образи як для повсякденного використання, так і для офіційних заходів.

Фото: Pinterest

Окуляри та класичний годинник

Без цих аксесуарів важко уявити завершений образ у стилі Old Money. Окуляри в стилі "тихої розкоші" часто мають класичний або вінтажний дизайн, з великою оправою, яка виконана з металу або якісного пластику. Вони мають доповнювати вишуканий та водночас стриманий образ, а не акцентувати на собі основну увагу.

Класичний годинник також важливий елемент. Він може бути виготовлений з благородних металів, таких як золото або срібло, із лаконічним циферблатом. Ремінець може бути виконаний з того ж металу, що і сам годинник, або зі шкіри чорного чи коричневого кольору.

Такі аксесуари підкреслюють статус і вишуканість, на них не мають бути яскраві написи, або додаткові декоративні елементи.

Фото: Колаж Еспресо

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