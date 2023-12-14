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Стражі світла – на варті щасливого дитинства: долучайтесь до благодійної ініціативи

14 грудня, 2023 четвер
12:48
Новини

14 грудня благодійний фонд Руслана Шостака та лінія магазинів EVA за підтримки 27 брендів-партнерів запустили ініціативу "Стражі світла" з метою зібрати кошти на забезпечення підопічних проєкту "Дитинство без війни" – дітей, позбавлених батьківського піклування та евакуйованих до Туреччини на час війни в Україні

Сьогодні захисниками для всієї країни, безперечно, є Сили оборони. Проте для малечі головні найближчі оборонці – це батьки. Їхні любов та піклування, наче невидимий купол, закривають дітей від дорослих проблем і жорстокості, створюють безпечний простір для розвитку та пізнання світу, навіть у темні часи дарують світлі моменти радості, які потім із теплотою згадуються все життя. На жаль, є діти, позбавлені батьківської турботи, і через війну їх усе більше. Стати стражами світла для них можемо ми: простими діями, об’єднавши зусилля, подарувати дитинство у безпеці, без вибухів, пострілів, сирен – без війни. 

З 14 грудня 2023 по 15 січня 2024 р. купуйте в EVA або на EVA.UA товари брендів-партнерів ініціативи "Стражі світла". Частина коштів від продажу буде перерахована на користь підопічних проєкту "Дитинство без війни". 

"Наразі під нашим захистом перебувають близько 600 дітей. Усього за час проєкту прихисток отримали 3500 діток та осіб, які їх супроводжують. Частина з них приїздили відновитись і через деякий час повернулися додому, решта залишилися чекати перемоги в Туреччині. Наше завдання – забезпечити їм щасливе життя, дати можливості для навчання та розвитку. Ще одна мета нашого фонду та ініціативи "Стражі світла" – привернути увагу суспільства до проблеми сирітства в Україні, яка зараз усе більше загострюється", – розповідає Наталія Масло, директорка Благодійного фонду Руслана Шостака.

Партнерами ініціативи "Стражі світла" стали 27 відомих українських і міжнародних брендів: Nivea, Cif, Domestos, DURU, ARKO, Colgate, Palmolive, Max Factor, Bourjois, Rimmel, PUPA, Libero, "Диво", "Фрекен БОК", "Ясне сонечко", LACALUT, AllesGUT!, Bubchen, "МИЛАМ", Bob Snail, Ziaja baby, "Добра Господарочка", TWINS, Sano, Green&Clean Professional, Glow Hub, Revox B77.

"EVA разом із клієнтами підтримує проєкт "Дитинство без війни" від самого його заснування. Понад 450 тис. учасників програми лояльності за цей час перерахували на користь евакуйованих дітей майже 7 млн грн у вигляді бонусів. Деякі наші партнери теж уже долучалися до підтримки. Та "Стражі світала" – це перша ініціатива, яка об’єднала заради допомоги дітям так багато різних брендів. Тож сподіваюсь, ця колаборація принесе гарні результати, адже все це робиться заради щастя дітей, яким дуже потрібна наша підтримка", – прокоментувала Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму EVA

Долучайтеся до ініціативи "Стражі світла"! Завітайте в EVA та на EVA.UA, адже до 15 січня ваші покупки можуть набути особливого значення та принести радість дітям, які потребують уваги та піклування.

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