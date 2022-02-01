Суд Норвегії відмовився достроково звільнити терориста Брейвіка, який розстріляв 77 людей у 2011 році

Про це повідомляє NRK.



"Здавалося, що обвинувачений був позбавлений емпатії та співчуття до жертв терору. Він усно висловив горе за постраждалими. Але водночас він захищав і, можливо, узаконив свої дії, заявивши, що більшість постраждалих були не дітьми, а людьми з "лідерськими позиціями". І це попри те, що він повинен знати, що серед загиблих були діти від 14 років", - йдеться у рішенні суду.



Також у суді зазначають, що ідеологія Брейвіка залишилася такою ж, як і на момент скоєння злочину. Крім того, його слова "не мають великої цінності", але його дії досі можуть нести загрозу.



"Суд дійшов висновку, що ризик насильства від обвинуваченого значний, реальний і такий самий сьогодні, як і при винесенні вироку про тримання під вартою у серпні 2012 року", - йдеться у повідомленні.



Водночас адвокат Брейвіка повідомив, що обвинувачений збирається подавати апеляцію.



"Я ознайомився з результатом зі своїм клієнтом, і він заявив, що хоче оскаржити рішення. Мені нема чого більше сказати", - зазначив він.



Захисник додав, що навіть якщо Брейвік подасть апеляцію, то Апеляційний суд може не розглянути справу. Однак захист готує також інший позов про умов утримування обвинуваченого, оскільки вважає, що норми утримування були порушені.



Видання передає, що розгляд прохання про дострокове звільнення тривав три дні. Брейвік приходив на засідання із нацистськими плакатами та паперами з правоекстремістським змістом.



"Його повідомлення полягало в тому, що існує геноцид білих, добре відома теорія змови в правоекстремістських колах. Кілька разів протягом дня він намагався привернути увагу преси. Він зробив кілька нацистських привітань, також безпосередньо адресованих судді", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Брейвік є організатором і виконавцем теракту в Осло в 2011 році, внаслідок якого загинули 77 осіб, ще 151 людина зазнала поранень. У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі з правом продовження тюремного строку необмежену кількість разів.

У березні 2016 року Брейвік подав позов, в якому оскаржив в суді "нелюдське поводження" з боку Норвегії. Раніше повідомлялося, що він відбував термін у трикімнатній камері з телевізором і комп'ютером, але без доступу в Інтернет. Йому дозволили виходити на подвір'я для виконання фізичних вправ.

Згодом норвезький суд задовольнив скаргу Брейвіка щодо умов його утримання у в'язницях і постановив виплатити йому 331 тис. крон.

У червні 2017 року Брейвік змінив ім'я. Тепер у державному реєстрі населення він позначений як Фйотольф Хансен.

У 2018 році Брейвік вперше покаявся за свої дії та написав до адміністрації в'язниці листа, де висловив каяття за свої дії та "фашистську ідеологію".