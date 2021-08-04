Судна, що заходять у води України з Білорусі, відстежуватимуть до Чорного моря, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Мінінфраструктури.



"Три радіолокаційні станції встановлені у селах Сухолуччя, Сорокошичі та Дніпровське. 29 липня представники Українського Державного Центру Радіочастот завершили випробування обладнання", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що наявність зв’язку між суднами, береговими організаціями та службами забезпечують безпеку руху суден позитивно позначиться на безпеці річкового транспорту. Адже радіосистема відстежуватиме всі судна, які обладнані системою АІС.



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