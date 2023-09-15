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Суп "Том ям". Класичний рецепт в домашніх умовах
Головна страва тайської кухні та один із найяскравіших шлягерів світової гастрономії з дотриманням правильного поєднання кислоти та перцю, ситності та легкості
Том ям - швидко, смачно, корисно
Інгредієнти для супа "Том ям" (орієнтовно на 6 порцій):
- курячий бульйон - 2 л
- перцева паста том-ям - 100 г
- два лимони
- рибний соус - 20 мл
- цукор - 50 г
- лимонна трава – дві столові ложки
- імбир - 30 г
- чотири листка лайма
- очищені креветки - 500 г
- печериці - 200 г
- кокосове молоко - 200 мл
- кінза - 50 г
- один перець чилі
Фото: gettyimages
Покроковий рецепт приготування супу "Том ям":
- додаємо в курячий бульйон дрібно нарізаний імбир
- додаємо листя лайма
- додаємо лимонну траву (дві столові ложки сухої або дві стебла свіжої)
- варимо п'ять хвилин
- додаємо перцеву пасту
- перемішуємо
- варимо ще дві хвилини
- додаємо рибний соус
- додаємо цукор
- варимо дві хвилини
- додаємо креветки, нарізані гриби, перець чилі, наструганий кільцями, кокосове молоко
- доводимо до кипіння
- вливаємо сік двох лимонів
- всипаємо нарізану кінзу
- чекаємо, поки суп знову закипить
- знімаємо з вогню.
Примітки:
- якщо суп для вас дуже гострий, тоді додайте прямо в тарілку ложку кокосового молока
- курячий бульйон можна використовувати консервований, з кубиків або зварити самостійно додавши туди трохи більшу звичного дозу коріння кінзи і селери.
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