1 березня польські перевізники можуть поновити страйк на кордоні, - віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Балін

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"У нас немає впевненості у тому, що це питання не поновиться. Поляки та інші країни хочуть повернути нам дозволи, ми категорично проти цього. Поляки вчергове звернулись до Європейської комісії. Наскільки нам відомо, Європейська комісія відмовилися переглядати угоду Україна-ЄС щодо міжнародних вантажних перевезень і налаштована продовжувати їх далі. Це не задовольняє польських перевізників, оскільки це було їх основною вимогою. Тому є високий ризик, що 1 березня почнеться страйк перевізників", - повідомив Балін.

На жаль, сьогодні польські аграрії прийняли ситуацію, що перекриття кордонів це такий важіль тиску на владу, який може бути прийнятним. До цього це робили перевізники, зауважив він.

"Найближчим часом у них відбудуться місцеві вибори. Перевізники, а особливо аграрії це реальний електорат для місцевих виборів. Тому тут також присутня політика, яка працює зараз проти економіки України. Ситуація непроста, але потрібно сідати за стіл перемовин, домовлятися. Однак, це потрібно робити не на кордоні", - резюмував Балін.