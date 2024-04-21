Бабінець, Руденко, Трощинська – фіналістки Премії Ґонґадзе - 2024

До нього ввійшли журналістки:

Анна Бабінець – журналістка-розслідувачка. Керівниця незалежної розслідувальної агенції "Слідство.Інфо", яку заснувала у 2012 році. Регіональна редакторка мережі розслідувачів Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). У 2014 році разом із колегами заснувала ініціативу YanukovychLeaks. Співавторка міжнародного проєкту Panama Papers, який відзначено Пулітцерівською премією у 2017 році в номінації "Роз’яснювальна журналістика".

Ольга Руденко – головна редакторка та засновниця видання The Kyiv Independent. У 2016 році стала редакторкою Kyiv Post та публікувалася у низці провідних міжнародних видань. У 2021 році новий власник Kyiv Post призупинив роботу редакції. Відтак журналісти запустили The Kyiv Independent – провідне англомовне видання про Україну. У 2022 році редакція TIME визнала Ольгу Руденко лідеркою наступного покоління.

Тетяна Трощинська – директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на Суспільному, продюсерка суспільно-політичного ток-шоу "Новий відлік", журналістка "Громадського радіо", ведуча "Радіо Культура". З 2018 року до 2024-го була головною редакторкою "Громадського радіо". Також вела лінійні ефіри та авторські програми "Любов не минає", "40 нові 20", "Ми про все домовились", "Хвостата хвиля". Окрім того, Тетяна розробляє та проводить тренінги зі стратегічної, кризової комунікації та конфлікт-менеджменту, з розвитку комунікативних та медіанавичок. Фіналістка Премії Ґонґадзе - 2022.

Лауреата Премії традиційно оголосять у Києві 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе.

Еспресо - інформаційний партнер події.

До Капітули Премії імені Георгія Ґонґадзе цього року ввійшли: дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, керівниця мовлення "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Ґонґадзе, президент Українського ПЕН, філософ, письменник і журналіст Володимир Єрмоленко, журналістка, співзасновниця видання "Українська правда" Олена Притула, декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук, меценатка Премії Ґонґадзе Марина Дерепа, лауреат Премії Ґонґадзе - 2023 Богдан Логвиненко, лауреатка Премії Ґонґадзе - 2021 Мирослава Барчук і культурна менеджерка та креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття та визначати володарів спеціальних відзнак

Критерії для висунення претендентів – відданість принципам та цінностям незалежної журналістики; інноваційність; суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому; створення матеріалів, що сприяли вирішенню або розумінню певних проблем у суспільстві та змінам у країні.

Претендувати на Премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх 5 років лишалися в професії.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Заснована у 2019 році Українським ПЕН у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням "Українська правда". Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023). У 2022 році Спецвідзнаку посмертно отримав також фотожурналіст Макс Левін.

Премія імені Георгія Ґонґадзе вручається завдяки підтримці меценатів та меценаток, які забезпечують її сталість та розвиток. Меценатами є виключно випускники Києво-Могилянської бізнес-школи, які підтримують цінності Премії та прагнуть змінювати українське суспільство через якісну професійну журналістику.