Благодійники на Київщині допомогли відновити молодіжний хаб, який зруйнувала російська ракета

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

До 2021 року у Баришівці не було місця, де підлітки могли б проводити вільний час. Місцеві активісти вирішили виправити цю ситуацію і подалися на конкурс “Час діяти, Україно!” від благодійного фонду “МХП - Громаді”. На виграні грантові кошти активісти зробили ремонт, замінили підлогу, закупили меблі, проєктор і створили молодіжний простір Fun Hub.

Під час нічної атаки російських військ 3 березня 2022 року сили 72-ї бригади ліквідували десяток солдатів і знищили три бронемашини піхоти. Окупанти відступили. Проте 11 березня ворожа ракета знищила Fun Hub.

Місцеві активісти не розгубились і подалися на грант удруге. Завдяки отриманому фінансуванню 4 листопада 2022 року їм вдалося переїхати в інше приміщення, у підвалі.

"Ми відкрилися у 2021 році, однак у березні 2022 року наш простір зруйнували росіяни прямим влучанням ракети. Наприкінці 2022 року ми отримали грантове фінансування та перебудували, відновили молодіжний простір у новому приміщенні, у підвалі", – розповів журналістам голова молодіжної ради, активіст Ігор Нечитайло.

У просторі підлітки разом із кураторами влаштовують кінопокази, тренінги та займаються волонтерством: плетуть сітки та роблять окопні свічки. Дітям подобається хаб, адже до його появи було складно знайти місце, де провести час із друзями.



"Це було болюче питання, бо не було ніяких просторів до цього. Просто вулиця була і все. А коли побудували простір - він став популярним серед молоді Баришівки", – розповів учасник Fun Hub Максим Цимах.

"Я тут кожні вихідні: п’ятниця, субота, неділя. Я тут постійно з друзями своїми. Знайшла тут і нових друзів, познайомилася багато з ким", – поділилася інша учасниця хабу, Арина Луцак.



Конкурс "Час діяти, Україно!" від "МХП – Громаді" проводять уже дев’ятий рік поспіль. За цей час благодійний фонд підтримав ініціативи у більше як 300 спільнотах. Організатори розповідають: місія фонду – допомагати громадам не лише грантами, але і знаннями. Тому вагома частина конкурсу – це навчання.



"Завдяки цьому конкурсу ми змінили підхід до благодійності в громадах, почали розвивати навички з проєктного менеджменту, стратегічного мислення, щоб проєкти були якісніші, щоб це було вираження не однієї людини, а справді громадське рішення", – розповіла директорка благодійного фонду "МХП – Громаді" Тетяна Волочай.

Цьогоріч бюджет конкурсу складає 14 млн грн. Організатори хочуть підтримати локальні соціальні ініціативи: від ветеранських хабів і реабілітаційних програм до обладнання укриттів. На конкурс можуть подаватися представники місцевого самоврядування, комунальні установи, громадські організації, медичні та освітні заклади. Географія конкурсу охоплює 13 областей України. Дізнатися деталі та умови конкурсу можна за посиланням.

Прийом заявок триватиме до 12 травня 2024 року.