Чи будуть тривалі відключення світла протягом зими: прогнози експертів

Експерти прогнозують, що ситуація може бути не менш складною, ніж торік, коли багато громадян були змушені проводити години, а іноді й дні без електроенергії, тепла та води.

Уже зараз енергетичні компанії та влада України готуються до зимового сезону, передбачаючи можливі нові атаки на критичну інфраструктуру. За словами фахівців, РФ знову може націлитися на теплові електростанції, трансформаторні підстанції та інші об'єкти енергосистеми. Така тактика є частиною спроби Росії посіяти хаос та занурити Україну в енергетичну кризу.

Виклики для енергетичної системи та прогнози експертів

Експерти зазначають, хоча ситуація сьогодні контрольована, вона залишиться надзвичайно напруженою. Енергетична інфраструктура зазнала таких масштабів руйнувань, що на повне відновлення чи відбудову знадобиться не один рік. Найбільше ризиків щодо дефіциту електроенергії припадає на пікові години в зимові місяці, коли споживання значно зросте. Таку думку висловив експерт у сфері енергетики та голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі спостерігається дефіцит електричної енергії на рівні 2,4 ГВт-год у пікові години. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії. Можливі відключення електрики ввечері, якщо енергосистема не впорається з навантаженням, а споживачі не будуть економити", - розповів Ігнатьєв.

Експерт з енергетики також зазначив, що під час опалювального сезону споживання електроенергії збільшується приблизно на 30%, якщо порівнювати із теплими місяцями. Тому, під час морозів та несприятливої погоди, дефіцит потужностей в системі лише зростає. Ігнатьєв також попереджає, що варто готуватися до важкої зими, яка буде супроводжуватись відключеннями.

"Зараз два енергоблоки атомних електростанцій перебувають у плановому ремонті, але роботи ведуть з випередженням графіка. Однак взимку не буде достатньої кількості сонячної генерації. Наразі сонячна енергетика забезпечує 18% загального енергобалансу споживання електричної енергії. Отже, прогнозується дефіцит, особливо в ранкові та вечірні години", - пояснив Ігнатьєв.

Протягом цієї зими ймовірні регулярні відключення світла, хоча енергетики спробують зробити їх максимально короткостроковими. Однак повністю виключити можливість тривалих відключень неможливо, особливо у разі масованих атак.

Фото: stocksnap.io

У матеріалі 24 Каналу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук нагадав українцям, що минулого року взимку дефіцит електроенергії також був, а в окремі дні споживачі залишались без світла середньому 8-12 годин. Особливо це стосувалось населених пунктів, де багато промислових споживачів.

Цієї зими є кілька можливих сценаріїв: песимістичний, базовий стабільний та оптимістичний. Корольчук описує два із них:

Базовий стабільний сценарій. У цьому випадку планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності. На стабільній основі працюватимуть 8–9 енергоблоків атомних станцій, а зима буде помірною, без сильних морозів. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу.

Песимістичний (негативний) сценарій. Якщо вдасться відновити лише близько 2000 мегаватів, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7, і при цьому зима буде холодною. Тоді система опиниться в кризовій ситуації.

Згідно зі словами члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, які він озвучив під час телевізійного ефіру, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу — приблизно 10 годин — перебуватимуть без світла. Нагорняк називає такий сценарій середньостатистичним для прийдешньої зими. Про це пише BBC.

Однак, на думку керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, всі ці прогнози наразі є лише "гаданням на кавовій гущі". Він підкреслює, що не можна передбачити наслідки можливих нових російських ударів або точно спрогнозувати погодні умови. Крім того, точно оцінити кількість доступної генерації на зиму також неможливо.

Володимир Кудрицький зазначив, що лише невелика кількість людей ознайомлена із реальними варіантами проходження опалювального сезону через міркування безпеки. Отже, експерти і журналісти навряд чи мають достатньо інформації для точного прогнозування ситуації.

"Орієнтувати людей, що електрики не буде 12-15-20 годин ми просто не можемо, тому що ніхто не знає, що насправді нас чекає", - пояснює Кудрицький.

Відновлення та імпорт електроенергії

Енергетичні компанії вже працюють над відновленням та зміцненням пошкоджених об'єктів. Крім того, активно впроваджують заходи для захисту інфраструктури. Проте повністю захистити всю енергосистему від масованих ракетних ударів практично неможливо.

Україна виробляє до 11.5 ГВт-год електроенергії, тоді як потребує близько 13 ГВт, у пікові години взимку ця цифра може збільшуватись до 18 ГВт. Через це імпорт електрики з ЄС не завжди здатний покрити дефіцит, оскільки максимум, який можна отримати таким шляхом, становить лише 1.7 ГВт.

Сьогодні ведуться переговори щодо збільшення імпортних потужностей до 2.2 ГВт, але навіть цього буде недостатньо, щоб компенсувати втрати, спричинені знищенням і пошкодженням ТЕС та ГЕС, які виконували роль маневрових потужностей.

Також ведуться розмови про будівництва малих газопоршневих і великих газотурбінних електростанцій. Експерти вважають такий напрямок досить правильним та перспективним. Однак, реалізувати такі проєкти до початку опалювального сезону у такий короткий термін майже неможливо. Окрім замовлення і покупки обладнання, його ще потрібно встановити. Наприклад, "Енергоатому" довелось працювати більше року над запуском мобільної електростанції потужністю 28 МВт, переданої USAID.

Незважаючи на це, у Міненерго вважають, що план зі встановлення 1 ГВт газових потужностей до кінця року є досяжним. Частина надій покладається на бізнес, який готовий інвестувати в ці проєкти, щоб зменшити свою залежність від централізованих відключень.

Фото: Енергоатом

Як підготуватися до зими?

Насправді енергетична криза стосується не просто світла, сьогодні держава та місцева влада намагаються забезпечити стабільну і безперебійну роботу систем опалення, водопостачання та водовідведення. Ці критичні інфраструктурні об'єкти безпосередньо залежать від електропостачання, а звичайні дизельні генератори не завжди здатні забезпечити достатню потужність для їхньої роботи. Це особливо важливо для великих міст, де від надійної подачі води та тепла залежить життя та безпека мільйонів мешканців.

"Подача тепла взимку неможлива за відсутності води. Бо ж вода — це теплоносій. І коли аварійно вимикається електрика, то зникає вода. А потім зупиняється й опалення", — пояснив у своєму Telegram-каналі міський голова Дніпра Борис Філатов.

В умовах тривалих відключень світла кожен українець повинен заздалегідь підготуватися до можливих ускладнень. Ось кілька порад, як забезпечити себе і свою родину у цей непростий час:

Запасіться альтернативними джерелами енергії: купіть свічки, ліхтарики, батарейки, павербанки, зарядні станції або генератори. Деякі експерти рекомендують подумати про варіанти встановлення сонячних панелей на балконі.

За можливості тримайте запас питної води та продуктів, які не потребують приготування та не псуються без холодильника.

Підготуйте теплий одяг (термобілизна, флісові речі), ковдри, спальні мішки, а також грілки та інші предмети, що можуть допомогти зігрітися.

Завантажте в застосунку "Дія" мапу "Пунктів незламності".

Зима може принести нові виклики, однак українці вже не вперше стикаються з кризами. Відповідна підготовка та підтримка енергетичної галузі допоможуть подолати ці труднощі. Зараз, як ніколи, важливо бути готовими до будь-яких сценаріїв та зберігати оптимізм.