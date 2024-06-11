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Чому художня література важлива: 6 причин частіше брати до рук книгу

11 червня, 2024 вiвторок
13:33
Суспільство Книги

Читання художньої літератури – це не лише приємне проведення часу, але й важливий спосіб особистісного розвитку

Зміст

Регулярне занурення у світ книг збагачує наше життя, допомагає краще розуміти себе та інших, а також відкриває нові можливості для розвитку.

Чи читають книжки українці під час війни?

Щоденне читання книг стало звичкою для 17% респондентів, опитаних агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги та ГО "Форум видавців" у 2023 році. Це вдвічі більше порівняно з 2020 роком, як показали результати дослідження "Як читають українці під час повномасштабної війни – 2023". Тобто, з початку війни більше українців почали щодня на дозвіллі читати книги, ще близько 19% опитаних повідомили, що читають літературу кілька разів на тиждень. Водночас 30% учасників опитування заявили, що ніколи не відпочивають з книгами.

Також, цікавими є дані опитування Gradus Research, які були опубліковані у січні 2024 році. Згідно з інформацією, українці все частіше використовують читання книг як метод боротьби зі стресом і знервованістю. Протягом останніх двох років кількість людей, які читають для зменшення стресу, зросла на 4%.

Книжковий ринок в Україні активно розвивається: відкриваються книгарні нового формату, з'являються нові видавництва, а також концептуальні кафе з книгами. Популярні мережі книгарень розширилися у півтора рази.

Чому варто читати більше художної літератури?

Із самого дитинства нас привчають до художньої літератури. Спочатку батьки нам читають казки та оповідання на ніч, а згодом ми знайомимось із творами шкільної програми або самостійно обираємо книги для читання вдома.

Будучи дорослими, люди самостійно вирішують на що краще витратити вільний час та чим зайнятись, щоб позбутись стресу або просто відпочити. Деякі вважають читання художньої літератури марною тратою часу. Однак, є кілька важливих причин, чому це корисно.

Розвиток уяви та творчого мислення

Художня література відкриває перед нами нові світи, які часто значно відрізняються від нашого повсякденного життя. Читаючи про фантастичні події, вигадані всесвіти або глибоко змальовані історії з реального життя, ми розширюємо межі своєї уяви. Це допомагає нам бачити речі з різних перспектив і знаходити нестандартні рішення в реальних ситуаціях.

Творче мислення, розвинене через читання, може стати в нагоді в професійному житті, наприклад, у вирішенні складних проблем або створенні інноваційних проєктів.

Фото: Freepik

Збільшення емпатії

Художня література часто глибоко досліджує людські емоції і взаємини. Переживаючи разом з персонажами їхні радощі і трагедії, ми вчимося розуміти і співпереживати іншим людям. Це сприяє розвитку емпатії — здатності розуміти почуття і емоції інших людей.

Високий рівень емоційного інтелекту допомагає у всіх сферах життя: від побудови міцних особистих відносин до успішної кар'єри, де важливо вміти працювати в команді та керувати людьми.

У статті Scientific Аmerican висвітлено дослідження приватного університету "Нова школа" у Нью-Йорку. Соціальний психолог Емануеле Кастано та аспірант Девід Кідд з’ясували, що література, яку ми читаємо, має прямий вплив на нашу здатність до розуміння емоцій інших людей та ставлення до них.

Провівши п'ять досліджень, вони виявили, що читачі художніх творів значно краще розуміють почуття та емоції інших людей порівняно з тими, хто надає перевагу науково-популярним виданням. "Часто образи персонажів зображені нечітко, без багатьох деталей, і ми змушені заповнювати прогалини, щоб зрозуміти їхні наміри і мотиви", - пояснює Девід Кідд.

Крім того, читання класичних творів та сучасної літератури допомагає нам усвідомити, що багато проблем, з якими ми стикаємось сьогодні, є поширеними та позачасовими. Ми бачимо, що люди в різні часи та в різних культурах проходили через труднощі, відчували ті ж емоції: радість, сумніви або страждання. Це створює відчуття зв’язку з іншими людьми і поколіннями, сприяє нашій духовній і моральній зрілості, допомагаючи зрозуміти власне місце в світі.

Розширення світогляду, звільнення від стереотипів та упереджень

Художня література дозволяє нам пізнавати різні культури, історичні періоди і соціальні проблеми. Читаючи твори авторів з різних країн і епох, ми дізнаємося про їхній спосіб життя, традиції і цінності. Це розширює наш світогляд і робить нас більш толерантними і відкритими до різноманіття. Розуміння інших культур і історичних контекстів також допомагає нам краще розуміти сучасні глобальні процеси і проблеми.

Цікавим прикладом подолання упереджень, який можна було досягти за допомогою літератури, став аналіз та дослідження на основі відомого циклу книг про Гаррі Поттера від Джоан Ролінґ. У цих творах поряд із "звичайними людьми" та чаклунами існують перевертні, велетні, ельфи та інші фантастичні створіння, що є метафорою різних соціальних та стигматизованих груп.

Найкращий спосіб подолання упереджень і стереотипного мислення в суспільстві — це міжгруповий контакт. У романах Гаррі Поттера такі контакти представлені дружбою Гаррі з велетнем Геґрідом, ельфом Доббі та взаємодією з іншими групами. Дослідження довели, що читання Гаррі Поттера покращує сприйняття різноманітних "меншин" серед дітей та підлітків, про що свідчить стаття 2014 року у "Журналі прикладної соціальної психології" (Journal of Applied Social Psychology).

Фото: Freepik

Розвиток аналітичного мислення

Читання художніх творів часто вимагає від нас аналізу подій, мотивацій персонажів і сюжетних поворотів. Ми вчимося зважувати різні версії розвитку подій, передбачати можливі результати і робити логічні висновки.

Це сприяє розвитку критичного мислення, яке є важливою навичкою у будь-якій професії. Здатність аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність і приймати обґрунтовані рішення є ключовою в сучасному світі, де ми постійно стикаємося з великим обсягом даних.

Підвищує рівень грамотності

Читання художніх творів природним чином збагачує наш словниковий запас та покращує розуміння граматики. Коли ми зустрічаємо нові слова в контексті, це допомагає краще зрозуміти їх значення і правильне використання.

Крім того, читання сприяє розвитку навичок письма. Ми вчимося від великих письменників, запозичуючи їхній стиль, структуру речень та техніку оповідання. Це допомагає нам стати більш виразними і впевненими в спілкуванні як усно, так і письмово.

Зниження стресу

Читання художньої літератури є одним з найефективніших способів розслабитися і забути про повсякденні проблеми. Поринаючи у світ книги, ми відволікаємося від реальних турбот, що допомагає знижувати рівень стресу і тривоги. Дослідження показують, що читання може знижувати рівень кортизолу — гормону стресу, сприяти покращенню загального психічного здоров'я. Це робить читання чудовим способом відпочити після напруженого дня або підготуватися до спокійного сну.

У матеріалі Telegraph висвітлюють дані дослідження, яке було проведене Mindlab International з Університету Сассекса (Великобританія). Дослідники дійшли висновку, що читання книг ефективніше знижує рівень стресу, ніж інші види діяльності. Зокрема, через шість хвилин читання рівень стресу знижувався на 68%, тоді як прослуховування музики знижувало стрес на 61%, а прогулянка — на 42%.

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