Європейські мікрохірурги за місяць провели в Україні 15 операцій: працювали й з пораненим воїном

Про це розповів латвійський мікрохірург Олаф Ліберманіс Укрінформу.

"Ми з Мартіньшем Малзубрісом працювали у львівському реабілітаційному центрі Superhumans, а також у лікарнях Одеси, Вінниці та Житомира. Протягом 6-16 серпня до нас долучався відомий італійський хірург Марко Інноченті. Разом ми проконсультували понад 50 пацієнтів та провели 15 складних операцій. Участь у наших майстер-класах та спільних тренінгах взяли понад 40 українських хірургів", - сказав він.

За словами Ліберманіса, зараз медики підтримують онлайн-контакт з багатьма з тих, кого проконсультували і прооперували.

Латвійський лікар особливо відзначив колектив українських хірургів у Житомирі.

"Знаєте, там, можливо. найкраща атмосфера в операційній залі та найліпше порозуміння, яке я бачив у своєму професійному житті. Ми залишили їм хороший мікроскоп та ще розглядаємо варіант, як фінансово підтримати цю команду", - прокоментував він.

Ліберманіс також окреслив системні проблеми, які виникають в іноземних хірургів у зв’язку з такими поїздками в Україну. За його словами, "дуже важливо враховувати різність медичних культур, різний стиль роботи, аби була злагодженість в операційній залі".

Він окремо виділив ще одну проблему: "В будь-якій хірургії ускладнення (а іноді навіть провали) в деяких випадках неминучі. Питання, хто займатиметься далі такими ускладненнями? Чи візьме приїжджий лікар до себе в країну такого пацієнта? В нас теж стався випадок із одним хлопцем, з яким були ускладнення, можна сказати "провал". Ми обов’язково покличемо його в Ригу. Та залучимо до повторної операції Інноченті".

Зазначається, що наступна поїздка цієї групи в Україну планується у вересні-жовтні – до тих самих міст, а також, можливо, до Івано-Франківська.

Ліберманіс разом з колегами впевнений, що методика, розроблена для прискореної підготовки в Україні спеціалістів з мікрохірургії, допоможе зменшити брак фахівців із застосування методів пластичної, відновлювальної та мікрохірургії у лікуванні тяжкої бойової травми кінцівок.

За словами Ліберманіса, з 26 серпня в Ризі перебуває чергова група українських лікарів, які проходить курс із мікрохірургії. З осені минулого року, коли був виділений відповідний грант латвійського МЗС, свою кваліфікацію підвищили 14 лікарів, дев’ятеро з яких уже успішно застосовують отримані навички на практиці.