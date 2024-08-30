Медалі для тих, хто рятує життя: в Києві вшанували та нагородили лікарів

Організатори заходу - Благодійні фонди "Україна - Цінності" та "Україна - час відродження".

Нагороди отримали більш як 50 медиків. Серед них - керівники лікарень, військові медики ЗСУ та лікарі-волонтери, що працювали на фронті.

Капітан медичної служби Максим Перепелиця

Медиків нагородили медалями "Святий Пантелеймон", які були освячені у Михайлівському соборі.

Учасниця церемонії нагородження

Ведучими церемонії стали актори театру імені Івана Франка - народна артистка України Лариса Руснак та народний артист України Остап Ступка.

Ведучі церемонії та хор "Благовіст", який виступив на заході

Після вручення медалей перед учасниками заходу виступив хор солістів "Благовіст".

Організатори планують зробити чин вшанування щорічним.