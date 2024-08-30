Медалі для тих, хто рятує життя: в Києві вшанували та нагородили лікарів
Напередодні Дня Незалежності в Києві відбувся чин вшанування українських лікарів, військових медиків, медичних волонтерів. Вони отримали медалі "Святий Пантелеймон", освячені в Михайлівському Золотоверхому соборі
Організатори заходу - Благодійні фонди "Україна - Цінності" та "Україна - час відродження".
Нагороди отримали більш як 50 медиків. Серед них - керівники лікарень, військові медики ЗСУ та лікарі-волонтери, що працювали на фронті.
Капітан медичної служби Максим ПерепелицяМедиків нагородили медалями "Святий Пантелеймон", які були освячені у Михайлівському соборі.
Учасниця церемонії нагородженняВедучими церемонії стали актори театру імені Івана Франка - народна артистка України Лариса Руснак та народний артист України Остап Ступка.
Ведучі церемонії та хор "Благовіст", який виступив на заходіПісля вручення медалей перед учасниками заходу виступив хор солістів "Благовіст".
Організатори планують зробити чин вшанування щорічним.
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