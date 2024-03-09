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На барикадах Шевченко звучить зовсім інакше, ніж у класах, - Капранов

9 березня, 2024 субота
17:27
Суспільство мурал з Шевченком

Віталій Капранов, письменник, видавець, громадський діяч, зауважив, що ми успадкували радянське ставлення до Т.Г. Шевченка і нам треба передивитися власні позиції та систему координат

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Політика з Шевченком ще проводилася радянською владою, так і залишилася у нас сьогодні. А проводилася вона тому, що, коли радянська влада прийшла в Україну, то тут у кожній хаті висів портрет Шевченка. І вони зрозуміли, що не можна його зривати, хай буде. Я нагадаю, що у Києві театр опери та балету носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка, також на честь Шевченка названі бульвари, вулиці, провулки й так далі. І саме тому його було запхано у шкільну програму, щоб виникало враження в учнів, щоб до нього ні в якому разі не підходити", - зауважив письменник.

На його думку, ми успадкували радянське ставлення до Шевченка.

"Але для того нам Бог дає війну, щоб ми могли передивитися власні позиції, систему координат. Абсолютно згоден, що на барикадах Шевченко звучить зовсім інакше, ніж у класах. На це має подивитися Міністерство освіти, але з початку нам треба захистити Україну, і тут нам Шевченко допоможе, тому що він чудово звучить в окопах, на барикадах, чітко розставляє, хто москалі, хто ми й що нам з цим всім робити", - резюмував Віталій Капранов.

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Теги:
Культура
Україна
Тарас Шевченко
Війна з Росією
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