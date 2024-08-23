Надзвичайники на Київщині за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця, який застряг у болоті
На околиці Києва співробітники ДСНС за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця, який застряг у болоті
Про це повідомила ДСНС.
Рятувальники кажуть, що 12-річний Олег понад три години блукав по болоту і не міг звідти вийти, тому подзвонив на "101" і попросив про допомогу.
Співробітники ДСНС тримали з хлопцем зв'язок телефоном. Оскільки болотиста територія повністю заросла височенним очеретом і кущами, рятувальники вирішили підняти дрон.
"Вони намагалися привернути увагу хлопця сиренами пожежного авто, але він їх не чув. Дрон все ж таки знайшов Олега. На той час хлопчина вже по пояс застряг в багнюці й не міг рухатися, але тримався мужньо й намагався допомагати в пошуках", - йдеться у повідомленні.
Хлопець замерз, його покусали ґедзі та п’явки, очерет порізав ноги, а одяг і взуття затягнуло в болото, тому надзвичайники по черзі несли його на собі.
- Уранці середи, 21 серпня, у Києві біля торговельно-розважального центру Gorodok Gallery, що на проспекті Степана Бандери, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
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