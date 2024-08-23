Надзвичайники на Київщині за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця, який застряг у болоті

Про це повідомила ДСНС.

Рятувальники кажуть, що 12-річний Олег понад три години блукав по болоту і не міг звідти вийти, тому подзвонив на "101" і попросив про допомогу.

Співробітники ДСНС тримали з хлопцем зв'язок телефоном. Оскільки болотиста територія повністю заросла височенним очеретом і кущами, рятувальники вирішили підняти дрон.

"Вони намагалися привернути увагу хлопця сиренами пожежного авто, але він їх не чув. Дрон все ж таки знайшов Олега. На той час хлопчина вже по пояс застряг в багнюці й не міг рухатися, але тримався мужньо й намагався допомагати в пошуках", - йдеться у повідомленні.

Хлопець замерз, його покусали ґедзі та п’явки, очерет порізав ноги, а одяг і взуття затягнуло в болото, тому надзвичайники по черзі несли його на собі.