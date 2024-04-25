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Найкращі стратегії подолання відчуття самотності

25 квітня, 2024 четвер
14:05
Суспільство Самотність

Самотність може стати важким випробуванням для багатьох людей, особливо в умовах сучасного світу, де обставини або тиск суспільства може залишити нас ізольованими

Важливо пам'ятати, що самотність - це не вирок, а виклик, який можна подолати. У цій статті ми розглянемо найкращі способи подолання самотності, щоб ви змогли знайти сили та радість у своєму житті.

Пандемія COVID-19 та війна могли посилити відчуття самотності серед українців. Але навіть у ці важкі часи існують дієві методи подолання цього відчуття. Важливо диференціювати поняття самотності та усамітнення. Експерти "Психологічна підтримка" наголошують, що усамітнення - це фактичний стан перебування людини відокремлено або віддалено від інших людей, де вона відчуває себе комфортно. Це свідомий та добровільний вибір, коли людина віддає перевагу побути на самоті і не потребує багато контактів з іншими.

Самотність - це стан відсутності позитивних зв'язків з іншими людьми, де пригніченість та тривога може негативно впивати на фізичний та психологічний стан. Самотність може виникати навіть тоді, коли людина оточена іншими, але відчуває себе відокремленою.

Стереотипне уявлення про те, що щасливе життя можливе лише поруч із людьми і у стосунках, не відповідає повністю дійсності. У кожної людини є власне уявлення про щастя та задоволення. Тому важливо розуміти, що самотність - це не обов'язково погано або негативно, але це може бути частиною особистого розвитку і самопізнання.

Страх зближення з іншими або пошук компанії лише для того, щоб уникнути самотності, може виникати з різних причин, таких як минулий негативний досвід або низька самооцінка. Проте це не означає, що усамітнення є негативним явищем або що люди, які перебувають у стосунках, завжди щасливі.

Однак більшість може відчувати самотність через зміни у житті (наприклад, переїзд, розлучення, втрата близької людини), відсутність соціальних зв'язків або незадовільні відносини. І важливо, що абияка компанія не може заповнити цю порожнечу. Для кожної людини важливо мати позитивні і задовільні взаємини з іншими людьми, але шлях до цього може бути унікальним.

Тож ситуацій, через які людина може почуватися відокремленою від суспільства, досить багато, але треба вчитися боротись із цим станом.

Шляхи подолання самотності

Важливо розуміти власні потреби та вміти бути з собою у гармонії, щоб кожна людина могла знаходити щастя і задоволення у своєму власному житті.

Побудьте на самоті та заплануйте час для саморефлексії

Позбутися почуття самотності може бути важливим кроком для покращення емоційного стану і загального самопочуття. У матеріалі Healthline фахівці зазначають, що важливо подивитись на самотність з іншого боку, тоді можна полегшити симптоми.

Самотність є поширеним станом, який виникає, коли людина відчуває дефіцит у соціальній взаємодії або не задовольняє свої потреби у спілкуванні. Кожна людина має власні потреби і очікування щодо взаємодії з суспільством. Наприклад:

  • Якщо ви більш усамітнена людина, вам буде достатньо зустрічі один раз на тиждень із подругою або родичами.
  • Якщо ви дуже соціальна людина та звикли проводити багато часу з рідними, тоді, приходячи у пусту квартиру, ви можете відчувати порожнечу.
  • Або якщо ви живете із людиною, до якої ви не можете достукатись, тоді, навіть перебуваючи разом, ви будете почуватися самотнім.

Гуманістичний психолог Авраам Маслоу стверджував, що більшість людей вимагає тісних стосунків з іншими для нормальної життєдіяльності. Цю потребу він включив до базових психологічних у своїй ієрархії "Піраміда Маслоу".

Проте час, проведений наодинці, також має велике значення. Усамітнення створює можливості для самопізнання, творчості та роздумів. Це час, коли ми можемо зосередитися на думках і почуттях, розкрити власний потенціал та зрозуміти себе краще. Подумайте про свої інтереси, цілі, мрії і те, що вас надихає. Виконуйте дії, які вам подобаються і приносять задоволення.

Година, проведена з собою, дозволяє зосередитися на власних потребах і бажаннях, збалансувати емоції та розкрити нові можливості. Тому, як відчуєте себе самотнім, прийміть цей стан як можливість розвитку для себе. Такі моменти сприятимуть особистісному зростанню і розвитку, підтримуючи психічне здоров'я і емоційний баланс. Проведіть час із користю для себе та у своє задоволення, ви маєте навчитись почуватися комфортно з самим собою.

Фото: Freepik

Займіться фізичною активністю

Подолання самотності може бути пов'язане з удосконаленням здоров'я, як фізичного, так і емоційного. Регулярні фізичні вправи можуть покращити настрій та знизити рівень стресу. Заняття спортом, йога, прогулянки на вулиці або інша активність піде лише на користь.

Зміна обстановки і проведення часу на природі може допомогти відволіктися та зменшити емоційний стрес:

  • Відвідування нових місць. Зміна "пейзажу" може стимулювати нові враження та відкривати можливості для знайомств і спілкування з іншими людьми. Виходячи з дому та відвідуючи нові місця, ви можете знайти для себе те, що допоможе відволіктися.
  • Природа і фізична активність. Проведення часу на природі, зокрема прогулянки в парку, піші походи або просто перебування на свіжому повітрі може позитивно впливати на емоційний стан і загальне самопочуття. Природа допомагає заспокоїти розум і знизити рівень стресу.

Всі ці дії можуть допомогти створити нове сприйняття світу, позитивно вплинути на емоційний стан та знизити відчуття самотності.

Дослідження 2020 року розкриває цікавий зв'язок. Самотність може негативно впливати на сон, а також стати причиною безсоння. Однак згодом саме поганий сон має вплив на працездатність людини та посилює її ізоляцію від суспільства. Тому дуже важливо не перевантажувати нервову систему та давати своєму організму час на відпочинок. 

Нові знання та хобі

Зосередьте вашу увагу на хобі або заняттях, які вас цікавлять, наприклад, вишивання, танці, заняття музикою, малювання та інше. Хобі, які вам приносять задоволення, допоможуть покращити настрій, збільшити енергію та нівелювати стрес.

Ви також можете знайти спільноту або групу, де ви будете в колі однодумців та займатися улюбленою справою разом.

Вивчайте щось нове або розвивайте свої вміння. Це може бути новий предмет, курс, мистецтво або ремесло. Підвищення кваліфікації та особистий розвиток можуть допомогти відволіктися. Крім того, це допоможе розкрити себе та свій потенціал на повну.

Фото: Freepik

Поновіть старі зв'язки та налагодьте соціальні контакти  

Часом перерви у спілкуванні з друзями або знайомими можуть бути пов'язані зі змінами в житті кожної людини, а не обов'язково з відсутністю бажання спілкуватися.

Подумайте про людей, з якими ви хочете відновити зв'язок, та надішліть їм коротке повідомлення або подзвоніть, щоб запропонувати зустріч або просто поговорити. Відкрите спілкування може бути легким першим кроком до відновлення зв'язку.

Важливо пам'ятати, що такі зусилля можуть бути дуже цінними для обох сторін і допомогти зміцнити взаємини. Не соромтесь ініціювати контакт і поділитися своїми почуттями, аби перейти через почуття самотності і знову насолоджуватися спілкуванням з іншими.

Крім того, згідно з дослідженням 2011 року, люди літнього віку, які проводять час у різних соціальних групах із незнайомцями, почувають себе більш самотніми, ніж ті, хто проводить більше часу з сім'єю. Тому, можливо, це саме той момент, щоб почати проводити більше часу з родичами та близькими.

Поговоріть із близькою людиною або зверніться за кваліфікованою допомогою

Висловлення своїх почуттів є ключовим кроком у подоланні самотності. Коли ми відкрито говоримо про свої емоції, це допомагає нам зрозуміти їх краще і зменшити їхній вплив на наш емоційний стан. Розділіть свої почуття з близькими людьми, яким ви довіряєте, тоді ви зможете отримати важливу підтримку та розуміння. Не очікуйте миттєвих рішень, адже людям потрібен час, щоб зрозуміти ваші почуття і знайти способи допомогти вам. Будьте терплячими і відкритими до діалогу.

Якщо ж ви відчуваєте сильне почуття самотності або важкість у вирішенні своїх емоційних проблем, тоді звернення до психотерапевта буде корисним в будь-якому випадку. Психолог здатен надати вам підтримку, допомогти зрозуміти власні почуття і знайти ефективні стратегії для подолання самотності.

Кваліфікований спеціаліст має досвід і знання, які допоможуть вам зрозуміти причини вашої самотності, знайти способи подолання цього стану. Крім того, розмова з психологом є конфіденційною, тому ви можете почуватися вільно, відкрито висловлювати свої думки та почуття без страху осуду.

Подолання самотності - це індивідуальний процес, який може вимагати часу і зусиль, але варто пам'ятати, що багато людей мають подібні відчуття і є різні способи знайти підтримку та позитивні взаємини.

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