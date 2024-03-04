"Нема куди людей дівати": Малюська назвав платні камери в СІЗО "шалено популярними"

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналіста про те, чи спрацювала ініціатива щодо впровадження платних камер, Малюська відповів: "Прекрасно працює. Вільних місць немає".

"Платні камери користуються в Києві шаленою популярністю. Я думаю, що якби ми вдвічі більше запровадили цих платних камер, все одно були б зайняті всі", – зазначив міністр.

За його словами, криміногенна ситуація в Україні погіршується, тому питання розширення проєкту з VIP-камерами є актуальним.

"Реально, в мене нема куди людей дівати, нам треба друге СІЗО в Києві. Це насправді актуальне питання. Це дуже і дуже складна ситуація, і, за прогнозами правоохоронців, вона буде лише погіршуватись, бо у нас кримінальна ситуація погіршується. А щодо фінансів, платні камери швидко окупилися. Тому це прекрасний бізнес-проєкт", - наголосив Малюська.