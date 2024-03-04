"Нема куди людей дівати": Малюська назвав платні камери в СІЗО "шалено популярними"
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що платні камери в СІЗО мають попит, тому в Києві, ймовірно, потрібно буде відкривати ще один ізолятор
Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
На запитання журналіста про те, чи спрацювала ініціатива щодо впровадження платних камер, Малюська відповів: "Прекрасно працює. Вільних місць немає".
"Платні камери користуються в Києві шаленою популярністю. Я думаю, що якби ми вдвічі більше запровадили цих платних камер, все одно були б зайняті всі", – зазначив міністр.
За його словами, криміногенна ситуація в Україні погіршується, тому питання розширення проєкту з VIP-камерами є актуальним.
"Реально, в мене нема куди людей дівати, нам треба друге СІЗО в Києві. Це насправді актуальне питання. Це дуже і дуже складна ситуація, і, за прогнозами правоохоронців, вона буде лише погіршуватись, бо у нас кримінальна ситуація погіршується. А щодо фінансів, платні камери швидко окупилися. Тому це прекрасний бізнес-проєкт", - наголосив Малюська.
- У 2020 році у слідчих ізоляторах України запрацювали платні камери з поліпшеними умовами. Зокрема, такі з'явилися у київському СІЗО. Вартість розміщення у такій камері в Києві залежить від терміну, за який платять: за добу – 2000 грн, за тиждень - 8000 грн, за місяць - 12 000 грн.
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