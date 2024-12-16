Після інавгурації Трампа нічого кардинально не зміниться, але може бути пауза у військових діях, - співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак

Про це заявив Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації, під час круглого столу "Новий етап війни з Росією: У пошуках гарантій безпеки для України. Внутрішній план стійкості", який відбувається 16 грудня

Експерт нагадав, що американське залучення та позиція щодо балканських воєн були більш радикальними: тоді було розуміння, що для зупинення бойових дій спочатку треба застосовувати силу, а потім, коли на полі бою встановиться баланс сил, переходити до стабілізації та переговорів.

"З того, що ми чуємо зараз, може бути зупинка, пауза в бойових діях, але не з покаранням агресора, як на Балканах, а з тиском, можливо за допомогою Китаю, а далі - запуском європейських стабілізаційних сил до того часу, коли можна буде досягти більш глобального миру. Але не може бути ситуації, коли папір замінить війська, як було з Будапештським меморандумом", - зауважив експерт.

Він звернув увагу, що паперові документи сильні там, де є організація, яка гарантує реакції на певні обіцянки. Тож треба говорити про баланси і процедури, які запускають гарантовану реакцію наших партнерів.

Олексій Їжак припустив, що якщо пауза станеться, в цей період мають бути вирішені нагальні військові питання. Це стосується управління, дивізійно-бригадної структури, комплектування, постачання зброї, оборонного виробництва і сил стримування.

Все, що можуть дати нам міжнародні партнери - це рівновага сил.

"Якщо у нас мільйонне підготовлене військо, ми можемо під це отримати і зброю, і гарантії. Якщо 300 тис. - то ні, бо про рівновагу не йдеться", - звернув увагу експерт.

Він також зазначив, що під час можливої паузи мають бути вирішені не тільки військові проблеми, але і запущені політичні та економічні процеси.

"Переможе той, хто вирішить проблеми внутрішньої стійкості і оборони. Заморозка - це "вікно можливостей", щоб вирішити низку проблем у війську, суспільстві, в обороноздатності", - резюмував Олексій Їжак.

За круглим столом 16 грудня йшлося про можливості співпраці аналітиків задля оборони та інформаційної безпеки. Фахівці з безпеки та оборони вже, які об'єднались в Консорціумі оборонної інформації, вже готують аналітичні довідки для потреб оборони країни.

"Ми створюємо мережу експертів, які допомагають суспільству боротися з фейками та досягти більшої стійкості. Наше завдання створити незалежний, фаховий, позапартійний аналітичний центр, який був би корисний для державних органів і для суспільства. Громадський, державний та приватний центри мають працювати разом. Це важливий елемент нашої безпеки", - наголосив член наглядової ради Консорціуму Микола Княжицький.

Консорціум об'єднав Національний інститут стратегічних досліджень, Інформаційно-консалтингову компанію Defense Express, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інших.