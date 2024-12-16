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Після інавгурації Трампа нічого кардинально не зміниться, але може бути пауза у військових діях, - співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак

Ярослава Наумова
16 грудня, 2024 понедiлок
18:23
Суспільство Дональд Трамп

Пауза у бойових діях має бути використана для вирішення військових проблем та посилення балансу сил на полі бою

Зміст

Про це заявив Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації, під час круглого столу "Новий етап війни з Росією: У пошуках гарантій безпеки для України. Внутрішній план стійкості", який відбувається 16 грудня

Експерт нагадав, що американське залучення та позиція щодо балканських воєн були більш радикальними: тоді було розуміння, що для зупинення бойових дій спочатку треба застосовувати силу, а потім, коли на полі бою встановиться баланс сил, переходити до стабілізації та переговорів.  

"З того, що ми чуємо зараз, може бути зупинка, пауза в бойових діях, але не з покаранням агресора, як на Балканах, а з тиском, можливо за допомогою Китаю, а далі - запуском європейських стабілізаційних сил до того часу, коли можна буде досягти більш глобального миру. Але не може бути ситуації, коли папір замінить війська, як було з Будапештським меморандумом", - зауважив експерт.

Він звернув увагу, що паперові документи сильні там, де є організація, яка гарантує реакції на певні обіцянки. Тож треба говорити про  баланси і процедури, які запускають гарантовану реакцію наших партнерів.

Олексій Їжак припустив, що якщо пауза станеться, в цей період мають бути вирішені нагальні військові питання. Це стосується управління, дивізійно-бригадної структури, комплектування, постачання зброї, оборонного виробництва і сил стримування.  

Все, що можуть дати нам міжнародні партнери - це рівновага сил.  

"Якщо у нас мільйонне підготовлене військо, ми можемо під це отримати і зброю, і гарантії. Якщо 300 тис. - то ні, бо про рівновагу не йдеться", - звернув увагу експерт. 

Він також зазначив, що під час можливої паузи мають бути вирішені не тільки військові проблеми, але і запущені політичні та економічні процеси. 

"Переможе той, хто вирішить проблеми внутрішньої стійкості і оборони. Заморозка - це "вікно можливостей", щоб вирішити низку проблем у війську, суспільстві, в обороноздатності", - резюмував Олексій Їжак. 

За круглим столом 16 грудня йшлося про можливості співпраці аналітиків задля оборони та інформаційної безпеки. Фахівці з безпеки та оборони вже, які об'єднались в Консорціумі оборонної інформації, вже готують аналітичні довідки для потреб оборони країни. 

"Ми створюємо мережу експертів, які допомагають суспільству боротися з фейками та досягти більшої стійкості. Наше завдання створити незалежний, фаховий, позапартійний аналітичний центр, який був би корисний для державних органів і для суспільства. Громадський, державний та приватний центри мають працювати разом. Це важливий  елемент нашої безпеки", - наголосив член наглядової ради Консорціуму Микола Княжицький. 

Консорціум об'єднав Національний інститут стратегічних досліджень, Інформаційно-консалтингову компанію Defense Express, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інших.

  • 16 грудня генерал-майор Володимир Гаврилов виступаючи на круглому столі "Новий етап війни з Росією: У пошуках гарантій безпеки для України. Внутрішній план стійкості", заявив, що у Росії немає шансів, якщо Україна використає усі наявні у неї переваги.
Теги:
Новини
Микола Княжицький
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
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