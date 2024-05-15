Платформа для навчання та спілкування: як працює громадська організація "Клуб відповідальних медіа"
"Клуб відповідальних медіа" у травні 2024 року отримав офіційну реєстрацію як громадська організація. Засновники позиціювали організацію як платформу для нетворкінгу й обміну знаннями між медійниками
Як виникла ідея створення організація та хто в її складі
Засновниками ГО "Клуб відповідальних медіа" стали учасники програми International Training Programme on Media Regulation in a Democratic Framework Eastern Europe 2022:
- Микола Типусяк, директор із маркетингу телеканалу "Еспресо"
- Наталя Клітна, голова правління Асоціації правовласників і постачальників контенту
- Дмитро Кліманов, генеральний директор видавництва "Телегазета"
- Зоя Красовська, медіааналітикиня
- Олександра Горчинська, журналістка NV, проєктна менеджерка ГО "Жінки в медіа"
- Богдан Басій, координатор проєктів у Представництві Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні
Як розповідає Микола Типусяк, ідея проєкту виникла в процесі роботи групи в межах Міжнародної тренінгової програми "Саморегулювання медіа в демократичних країнах".
"На нашу думку, ефективне саморегулювання в медіа опирається на вміння медійників разом домовлятися про певні спільні правила, яких учасники будуть дотримуватися. А для того, щоб домовлятися, потрібна регулярна розмова медійників на актуальні важливі теми. “Клуб відповідальних медіа” прагне активізувати діалог серед медійників. На нашу думку, це допоможе всім краще і ґрунтовніше бачити ті виклики, які виникають перед журналістами й медіа", — розповідає Типусяк.
За його словами, потягом 2023 року засновники "Клубу відповідальних медіа" провели вісім обговорень із медійниками на різні теми:
- Етичні стандарти під час російсько-української війни.
- Правила "зонування" для журналістів під час воєнного стану.
- Старт медіареформи в Україні.
- Про співрегулювання у сфері медіа (телебачення/онлайн).
- Голоси українських журналістів на міжнародних медійних майданчиках і подіях.
- Медіа та штучний інтелект.
- Відновлення медіа на деокупованих територіях.
- Експерти в українських медіа: хто вони та як визначати їхню експертність.
Після проведених заходів засновники відчули, що такий формат має попит спільноти, тому вирішили зареєструвати громадську організацію.
У чому мета організації
Мета організації — сприяти підвищенню професійних стандартів і розвитку відповідальних медіапрактик в Україні.
"Ми плануємо стати знаною платформою для проведення регулярних дискусій, семінарів, тренінгів та інших заходів, що сприятимуть налагодженню діалогу та співпраці в медіаспільноті", — зазначив Микола Типусяк.
У межах "Клубу відповідальних медіа" планують охоплювати спектр різних тем, актуальних для медійної спільноти.
"Ключовим критерієм є актуальність теми й потреба краще її зрозуміти. У травні, наприклад, у межах діяльності Клубу планується організація онлайн-обговорення “Атаки на супутникове мовлення українських телеканалів: загрози та шляхи протидії”", — говорить Типусяк.
Як долучатися до обговорень клубу
Організатори планують залучити до своїх заходів ширше коло учасників — усі зустрічі відкриті за попередньою реєстрацією.
"У планах діяльності — широке залучення медійників до участі в клубі. Для цього будуть невдовзі фіналізовані правила організації. Але вже зараз ми запрошуємо всіх колег долучатися до ініціативи. Адже чим більший і ширший діалог, тим якісніші й довгострокові рішення, які знайшли завдяки розмові", — підсумовує голова правління.
Медійник додає, що організація відкрита до співпраці з медіа, громадськими організаціями, державними інституціями й усіма зацікавленими в розбудові медіасередовища в Україні.
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