Платформа для навчання та спілкування: як працює громадська організація "Клуб відповідальних медіа"

Як виникла ідея створення організація та хто в її складі

Засновниками ГО "Клуб відповідальних медіа" стали учасники програми International Training Programme on Media Regulation in a Democratic Framework Eastern Europe 2022:

Микола Типусяк, директор із маркетингу телеканалу "Еспресо"

Наталя Клітна, голова правління Асоціації правовласників і постачальників контенту

Дмитро Кліманов, генеральний директор видавництва "Телегазета"

Зоя Красовська, медіааналітикиня

Олександра Горчинська, журналістка NV, проєктна менеджерка ГО "Жінки в медіа"

Богдан Басій, координатор проєктів у Представництві Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні

Як розповідає Микола Типусяк, ідея проєкту виникла в процесі роботи групи в межах Міжнародної тренінгової програми "Саморегулювання медіа в демократичних країнах".

"На нашу думку, ефективне саморегулювання в медіа опирається на вміння медійників разом домовлятися про певні спільні правила, яких учасники будуть дотримуватися. А для того, щоб домовлятися, потрібна регулярна розмова медійників на актуальні важливі теми. “Клуб відповідальних медіа” прагне активізувати діалог серед медійників. На нашу думку, це допоможе всім краще і ґрунтовніше бачити ті виклики, які виникають перед журналістами й медіа", — розповідає Типусяк.

За його словами, потягом 2023 року засновники "Клубу відповідальних медіа" провели вісім обговорень із медійниками на різні теми:

Етичні стандарти під час російсько-української війни. Правила "зонування" для журналістів під час воєнного стану. Старт медіареформи в Україні. Про співрегулювання у сфері медіа (телебачення/онлайн). Голоси українських журналістів на міжнародних медійних майданчиках і подіях. Медіа та штучний інтелект. Відновлення медіа на деокупованих територіях. Експерти в українських медіа: хто вони та як визначати їхню експертність.

Після проведених заходів засновники відчули, що такий формат має попит спільноти, тому вирішили зареєструвати громадську організацію.

У чому мета організації

Мета організації — сприяти підвищенню професійних стандартів і розвитку відповідальних медіапрактик в Україні.

"Ми плануємо стати знаною платформою для проведення регулярних дискусій, семінарів, тренінгів та інших заходів, що сприятимуть налагодженню діалогу та співпраці в медіаспільноті", — зазначив Микола Типусяк.

У межах "Клубу відповідальних медіа" планують охоплювати спектр різних тем, актуальних для медійної спільноти.

"Ключовим критерієм є актуальність теми й потреба краще її зрозуміти. У травні, наприклад, у межах діяльності Клубу планується організація онлайн-обговорення “Атаки на супутникове мовлення українських телеканалів: загрози та шляхи протидії”", — говорить Типусяк.

Як долучатися до обговорень клубу

Організатори планують залучити до своїх заходів ширше коло учасників — усі зустрічі відкриті за попередньою реєстрацією.

"У планах діяльності — широке залучення медійників до участі в клубі. Для цього будуть невдовзі фіналізовані правила організації. Але вже зараз ми запрошуємо всіх колег долучатися до ініціативи. Адже чим більший і ширший діалог, тим якісніші й довгострокові рішення, які знайшли завдяки розмові", — підсумовує голова правління.

Медійник додає, що організація відкрита до співпраці з медіа, громадськими організаціями, державними інституціями й усіма зацікавленими в розбудові медіасередовища в Україні.