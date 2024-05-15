Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Платформа для навчання та спілкування: як працює громадська організація "Клуб відповідальних медіа"
Пресреліз

Платформа для навчання та спілкування: як працює громадська організація "Клуб відповідальних медіа"

15 травня, 2024 середа
12:20
Суспільство медіаспоживання
Зміст

"Клуб відповідальних медіа" у травні 2024 року отримав офіційну реєстрацію як громадська організація. Засновники позиціювали організацію як платформу для нетворкінгу й обміну знаннями між медійниками

Як виникла ідея створення організація та хто в її складі

Засновниками ГО "Клуб відповідальних медіа" стали учасники програми International Training Programme on Media Regulation in a Democratic Framework Eastern Europe 2022: 

  • Микола Типусяк, директор із маркетингу телеканалу "Еспресо"
  • Наталя Клітна, голова правління Асоціації правовласників і постачальників контенту
  • Дмитро Кліманов, генеральний директор видавництва "Телегазета"
  • Зоя Красовська, медіааналітикиня
  • Олександра Горчинська, журналістка NV, проєктна менеджерка ГО "Жінки в медіа"
  • Богдан Басій, координатор проєктів у Представництві Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні

Як розповідає Микола Типусяк, ідея проєкту виникла в процесі роботи групи в межах Міжнародної тренінгової програми "Саморегулювання медіа в демократичних країнах".

"На нашу думку, ефективне саморегулювання в медіа опирається на вміння медійників разом домовлятися про певні спільні правила, яких учасники будуть дотримуватися. А для того, щоб домовлятися, потрібна регулярна розмова медійників на актуальні важливі теми. “Клуб відповідальних медіа” прагне активізувати діалог серед медійників. На нашу думку, це допоможе всім краще і ґрунтовніше бачити ті виклики, які виникають перед журналістами й медіа", — розповідає Типусяк.

За його словами, потягом 2023 року засновники "Клубу відповідальних медіа" провели вісім обговорень із медійниками на різні теми:

  1. Етичні стандарти під час російсько-української війни. 
  2. Правила "зонування" для журналістів під час воєнного стану. 
  3. Старт медіареформи в Україні. 
  4. Про співрегулювання у сфері медіа (телебачення/онлайн).
  5. Голоси українських журналістів на міжнародних медійних майданчиках і подіях. 
  6. Медіа та штучний інтелект. 
  7. Відновлення медіа на деокупованих територіях.
  8. Експерти в українських медіа: хто вони та як визначати їхню експертність. 

Після проведених заходів засновники відчули, що такий формат має попит спільноти, тому вирішили зареєструвати громадську організацію.  

У чому мета організації

Мета організації — сприяти підвищенню професійних стандартів і розвитку відповідальних медіапрактик в Україні.  

"Ми плануємо стати знаною платформою для проведення регулярних дискусій, семінарів, тренінгів та інших заходів, що сприятимуть налагодженню діалогу та співпраці в медіаспільноті", — зазначив Микола Типусяк.

У межах "Клубу відповідальних медіа" планують охоплювати спектр різних тем, актуальних для медійної спільноти. 

"Ключовим критерієм є актуальність теми й потреба краще її зрозуміти. У травні, наприклад, у межах діяльності Клубу планується організація  онлайн-обговорення “Атаки на супутникове мовлення українських телеканалів: загрози та шляхи протидії”", — говорить Типусяк. 

Як долучатися до обговорень клубу 

Організатори планують залучити до своїх заходів ширше коло учасників — усі зустрічі відкриті за попередньою реєстрацією.

"У планах діяльності — широке залучення медійників до участі в клубі. Для цього будуть невдовзі фіналізовані правила організації. Але вже зараз ми запрошуємо всіх колег долучатися до ініціативи. Адже чим більший і ширший діалог, тим якісніші й довгострокові рішення, які знайшли завдяки розмові", — підсумовує голова правління. 

Медійник додає, що організація відкрита до співпраці з медіа, громадськими організаціями, державними інституціями й усіма зацікавленими в розбудові медіасередовища в Україні.

Теги:
Новини
Читайте також:
грузія
13 травня, 2024 понедiлок
"Загрожує євроінтеграції": 12 країн ЄС попросили Борреля пояснити, як на Грузію вплине закон про "іноагентів"
Координаційний штаб
15 травня, 2024 середа
Третина обміняних українських військовополонених вважалися зниклими безвісти - Коордштаб
відключення світла
15 травня, 2024 середа
В Україні запровадили екстрені відключення світла
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.01
  • EUR
    Купівля 42.57
    Продаж 43.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
15 травня
13:40
У Києві викрили підпільний осередок проєкту Медведчука "Другая Украина": підозру отримав куратор групи Жарких
13:33
Бузок
Наталка Діденко спрогнозувала потепління найближчими днями
13:33
Оновлено
Суспільне мовлення прокоментувало заяву alyona alyona про нібито штраф на Євробаченні за принт Free Azovstal Defenders
13:03
Оновлено
обстріл, ППО
У Севастополі лунали вибухи: міноборони РФ заявило про знищення 10 ракет ATACMS
12:58
На фото: Кріс Гемсворт
"Закочую очі": зірка Marvel Кріс Гемсворт відповів на критику супергеройських фільмів від Скорсезе та Копполи
12:56
Вибух
Росіяни вдарили по Миколаєву: троє постраждалих
12:50
Новини компаній
"Не зупиняйся": у Львові відбувся благодійний напівмарафон від Нової пошти
12:47
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через внутрішню ситуацію в Україні
12:40
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко
У Yasno пояснили, чому українців завчасно не попередили про відключення світла
12:39
Огляд
Карта. Харківщина_1505
Карта бойових дій за період 8-15 травня: що відбувається на інших ділянках фронту, поки на Харківщині росіяни відвертають увагу
12:28
Геннадій Дикий
Де воює мер Білої Церкви Дикий та чому кошти громади віддають на його полк
12:24
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
Очільник МЗС Ізраїлю запропонує учасниці Євробачення-2024 Еден Ґолан дипломатичну посаду
12:21
Українська електроенергія пішла в Європу
Увечері можливі аварійні відключення, обсяг імпорту знову рекордний: ситуація в енергосистемі станом на 15 травня
12:19
ЗСУ
За 5 днів наступальних дій на Харківщині РФ втратила 615 військових: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
12:09
США попередили Raiffeisen про обмеження доступу до американської фінансової системи через бізнес у Росії, - Reuters
12:03
Ексклюзив
окупанти
Полковник ЗСУ Селезньов припустив, скільки часу ворог активно атакуватиме на різних ділянках фронту
12:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
"За сильно довгий язик світить повістка..."
11:55
яхта Royal Romance
Арештована супер'яхта Медведчука перейшла в юрисдикцію України
11:44
"Мортал Комбат"
Warner Bros. оголосила дату виходу другого фільму "Мортал Комбат"
11:38
катер Sentinel 830R RHIB
Пакет військової допомоги Україні від Австралії міститиме катери, - посол Мірошниченко
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Китай може підштовхнути Путіна до перемовин, але не до поразки. Акценти світових ЗМІ 15 травня
11:16
евакуація з Харківщини
Евакуація населення з Харкова не планується, до міста прибувають люди з області, - Терехов
11:02
Російський літак скинув черговий авіаційний боєприпас на Воронезьку область, - росЗМІ
11:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 травня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:37
Російські хакери
Хакери РФ активізували атаки на телефони українських військових, - Держспецзв'язку
10:34
Ексклюзив
Карта. Харківщина_1505
На стратегічні прориви у противника немає запасів, - Згурець
10:27
Еден Голан
Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні "вмикали штучні оплески" під час виступу Ізраїлю
10:25
Володимир Путін
Путін заявив про "готовність до діалогу". В Україні відреагували
10:25
Скоригували удар "іскандерами" по Покровську: СБУ оголосила підозру в держзраді 6 агентам РФ
10:09
OPINION
Павло Вернівський
Чому в нас нема економічного лідера
09:45
Бйорн Хьокке
У Німеччині оштрафували члена ультраправої партії за використання нацистської фрази на політичному мітингу
09:38
Ексклюзив
окупанти
Дальні тили ворога насичені технікою та особовим складом, - офіцер НГУ "Рубіж" про ситуацію на сході
09:14
КНДР, Північна Корея
КНДР попри санкції відмила понад $147 млн через криптовалютну платформу, - ООН
09:13
Оновлено
Укренерго зранку застосувало контрольовані аварійні відключення по всій Україні
09:08
Оновлено
новини Львівщини
ГУР атакувало нафтобазу у Ростовській області, яку раніше розвідали партизани, - ЗМІ
08:59
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
У Харкові впродовж доби через російські обстріли постраждали 22 людини
08:39
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
РФ скористалася моментом, ситуація на українському фронті складна, - Пентагон
08:02
OPINION
Валерій Пекар
Україна — досить міцна річ, але і в неї є межа міцності
07:56
Гуманітарна допомога
Від початку масштабної війни США надали майже $2,9 млрд гумдопомоги Україні та країнам, які приймали біженців
07:47
Італія
Італія провела масштабну операцію проти злочинної організації Ндранґета: затримано 142 особи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV