Плетенчук залишив посаду речника Сил оборони Півдня
Голова Центру стратегічних комунікацій і речник Сили оборони Півдня Дмитро Плетенчук залишив цю посаду і повернувся до виконання обов’язків речника військово-морських сил ЗСУ
Про це він написав у facebook.
"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки"", - поінформував Плетенчук.
Він запевнив, що "свій функціонал в якості "кризового менеджера" він виконав" і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України.
Плетенчук подякував вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід.
За його словами, за 45 діб на посаді речника Сил оборони Півдня він провів 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміну політики взаємодії та діалогу.
- Нагадаємо, що 19 квітня Генеральний Штаб України провів ротаційні заходи щодо начальниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк.
- Відомо, що Наталя Гуменюк отримала посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь". До її нових повноважень входить усе, що стосується комунікацій ОК "Південь", але не взаємодія з медіа.
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