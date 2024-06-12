Плетенчук залишив посаду речника Сил оборони Півдня

Про це він написав у facebook.

"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки"", - поінформував Плетенчук.

Він запевнив, що "свій функціонал в якості "кризового менеджера" він виконав" і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України.

Плетенчук подякував вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід.



За його словами, за 45 діб на посаді речника Сил оборони Півдня він провів 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміну політики взаємодії та діалогу.