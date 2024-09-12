Президент Естонії Алар Каріс прибув до Києва

Про це він повідомив у Facebook.

"Прибув до Києва поїздом сьогодні вранці. Попереду зустрічі та обговорення, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України та її цілей. Ми з українським народом у його боротьбі за свободу та незалежність", - написав президент Естонії.