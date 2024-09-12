Президент Естонії Алар Каріс прибув до Києва
Президент Естонії Алар Каріс вранці в четвер, 12 вересня, приїхав до Києва
Про це він повідомив у Facebook.
"Прибув до Києва поїздом сьогодні вранці. Попереду зустрічі та обговорення, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України та її цілей. Ми з українським народом у його боротьбі за свободу та незалежність", - написав президент Естонії.
- У середу, 11 вересня, до української столиці з візитами прибули держсекретар США Ентоні Блінкен, голова МЗС Британії Девід Леммі, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, її хорватський колега Андрей Пленкович та очільник сенату Чехії Мілош Вистрчил.
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