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Президент Естонії Алар Каріс прибув до Києва

Юлія Лаврук
12 вересня, 2024 четвер
12:36
Суспільство Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вранці в четвер, 12 вересня, приїхав до Києва

Зміст

Про це він повідомив у Facebook.

"Прибув до Києва поїздом сьогодні вранці. Попереду зустрічі та обговорення, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України та її цілей. Ми з українським народом у його боротьбі за свободу та незалежність", - написав президент Естонії.

  • У середу, 11 вересня, до української столиці з візитами прибули держсекретар США Ентоні Блінкен, голова МЗС Британії Девід Леммі, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, її хорватський колега Андрей Пленкович та очільник сенату Чехії Мілош Вистрчил.
Теги:
Світ
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Естонія
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