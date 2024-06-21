Цікаві локації Закарпаття: топ-6 місць для незабутніх вражень та відпочинку

Закарпаття — це справжня перлина України, яка поєднує в собі неповторні природні ландшафти, багату історію та унікальну культурну спадщину.

Закарпатська область розташована на крайньому заході країни та межує з чотирма країнами — Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, що надає їй особливого колориту і багатогранності. Цей регіон просто наповнений неймовірно гарними місцинами, які варто відвідати.

Куди варто поїхати та, що побачити на Закарпатті?

Мандри Україною – це гарна ідея, особливо, якщо ви хочете дізнатися більше про рідну країну, ближче познайомитися із традиціями та спадщиною різних регіонів. Відпочинок на Закарпатті — це можливість зануритися в атмосферу Карпатських гір, відчути цілющу силу термальних джерел, доторкнутися до древніх замків та насолодитися чистим гірським повітрям.

Пропонуємо вам ознайомитися з п'ятьма місцинами, які неодмінно вразять вас своєю красою та гостинністю.

Синевир

Одне з найвідоміших і найгарніших місць на Закарпатті, входить до складу Національного природного парку "Синевир". Це високогірне озеро розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, оточене густими карпатськими лісами. Озеро досить велике, відповідно до сезону змінюється площа його водного дзеркала - 4,45-7,58 га, а максимальна глибина становить 23,5 м.

Легенди розповідають, що озеро утворилося від сліз графської доньки Синь, яка оплакувала свого коханого Вира. Озеро також називають "Морським Оком" через його глибокий синій колір та форму. Кришталево чиста вода, захоплюючі краєвиди та спокійна атмосфера - точно зможуть вразити.

Ви зможете прогулятись природним парком, дослідити територію навколо озера, піднятися на оглядові майданчики або покататися на човні.

Фото: unsplash.com

Солотвино

Солотвино — це невелике селище на Закарпатті, яке відоме своїми соляними озерами та шахтами, а також лікувальними властивостями своєї води. Це місце є справжнім скарбом для тих, хто шукає не лише відпочинок, а й оздоровлення.

Солотвино має багатовікову історію, пов'язану з видобутком солі. Ще з часів Римської імперії тут видобували сіль, яка була цінним товаром. Соляні шахти району стали основою для створення лікувальних курортів.

Вода в озерах має високий вміст солі та мінералів, близько 30-32 г/л, що робить її корисною для шкіри, суглобів та загального оздоровлення організму. Купання в таких озерах сприяє зняттю стресу, покращенню стану шкіри та зміцненню імунітету. Такі води порівнюють за властивостями з Мертвим морем.

А в соляних шахтах створені спеціальні умови для лікування захворювань дихальної системи, таких як астма, бронхіт та алергії. Спелеотерапія допомагає поліпшити функціонування дихальної системи та загальний стан здоров'я.

Фото: tourinform.org.ua

Мукачівський замок Паланок

Старовинний замок-фортеця, який є однією з головних туристичних визначних пам'яток Закарпаття. Він розташований на вершині вулканічного пагорба і має трирівневу структуру.

Ця середньовічна фортеця простояла багато століть, вона була у володінні багатьох правителів, тому оповита легендами та переказами. Цікавим фактом є те, що замок входить до переліку п'яти споруд у Європі, які ніколи за час свого існування не були взяті штурмом.

Сьогодні на території фортеці тривають реставраційні роботи, однак відвідувачі можуть погуляти музеєм, насолодитися панорамними видами з вершини пагорба та естетикою старовинних залів. Архітектурна велич, історичні експонати та захоплюючі краєвиди на місто Мукачево – точно вразять.

Фото: telegra.p

Термальні джерела в Косино

Оздоровчий комплекс з термальними джерелами, розташований у селі Косонь. Тут можна відпочити в басейнах з цілющою термальною водою, яка викачується зі свердловин та містить безліч мінералів.

Такий тип відпочинку припаде до душі тим, хто любить відвідувати різноманітні термальні басейни, сауни, соляні кімнати та насолоджуватись масажними процедурами. Унікальні термальні води, розслаблююча атмосфера та сучасна інфраструктура, допоможуть відпочити та матимуть оздоровлюючий ефект на весь організм.

Фото: tourinform.org.ua

Водоспад Шипіт

Знаходиться водоспад неподалік від села Пилипець на схилах гірського масиву. Це мальовниче місце приваблює туристів своєю природною красою, чистотою води та спокійною атмосферою.

Шипіт є однією з головних визначних природних пам'яток цього регіону. Водоспад має кілька каскадів, і його загальна висота - приблизно 14 метрів. Він розташований на висоті близько 750 метрів над рівнем моря, у мальовничій долині, оточеній густими лісами та зеленою рослинністю. Навесні та після дощів потік води значно збільшується, що робить водоспад ще більш вражаючим.

Ця місцина є популярним туристичним об'єктом. Поруч із водоспадом є спеціально облаштовані стежки та оглядові майданчики, що робить його доступним для відвідувачів різного віку. Це місце приваблює любителів піших прогулянок, фотографів і тих, хто шукає спокій та єднання з природою.

Ферма оленів

Одним із цікавих місць, що варто відвідати, є оленяча ферма. Цей незвичайний об'єкт туристичної інфраструктури не тільки приваблює відвідувачів своєю красою, а й дозволяє ближче познайомитися з життям цих величних тварин.

Оленяча ферма в Закарпатті розташована неподалік від Хусту, в селі Іза, та має багаторічну історію. Вона була заснована наприкінці 80-х років минулого століття з метою добування із рогів тварин пантокрину – лікарської речовини, що коштувала дуже дорого. З плином часу цей бізнес став нерентабельним в Україні, тому така діяльність припиналась. За роки існування ферма стала домом для сотень оленів та здобула популярність серед туристів з усього світу.

На території ферми створені всі умови для комфортного проживання оленів. Вони вільно пересуваються на великих територіях, що імітують їх природне середовище. Олені живуть у гармонії з природою, отримуючи належний догляд та харчування.

Фото: tourinform.org.ua

Відвідувачам ферми пропонуються цікаві екскурсії, під час яких вони можуть дізнатися багато цікавого про життя оленів, їхні звички та поведінку. Гіди з задоволенням розкажуть про особливості розведення цих тварин, їхню біологію та роль в екосистемі. На території ферми також є можливість поспостерігати за годуванням оленів, а інколи навіть погодувати їх власноруч.

Відвідання оленячої ферми – це чудова можливість насолодитися красою природи, дізнатися більше про життя благородних тварин та просто провести час на свіжому повітрі. Незалежно від віку та інтересів, кожен знайде тут щось цікаве для себе.