У Києві пройшов молитовний сніданок за участі Зеленського та звільнених з полону священників

Про це повідомляє Офіс президента.

"На молитовному сніданку в Києві були присутні звільнені напередодні з російського полону священники Української греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і відтоді утримували у полоні. Завдяки зусиллям України та посередництву Ватикану, вони повернулися на свободу.

Зеленський закликав усіх присутніх боротися за те, щоб повернути всіх наших людей, які досі перебувають у російському полоні, усіх українських дітей, яких викрали на окупованій території та депортували силою в Росію.

Також на заході президент подякував учасникам і гостям молитовного сніданку за підтримку, молитви за Україну, поширення правди про війну та за об’єднання заради нашої держави й загальнолюдських цінностей.

В Офісі президента зазначили, що молитовні сніданки відбуваються в усьому світі. В Україні їх проводять протягом 20 років у 90 містах і громадах. Також українські молитовні сніданки є і в Сполучених Штатах та Європі, що залучає вірян до підтримки нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський 28 червня оголосив про повернення з російського полону 10 українців. Серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.



