У Києві пройшов молитовний сніданок за участі Зеленського та звільнених з полону священників
У Києві у суботу, 29 червня, пройшов молитовний сніданок. На заході були присутні президент України Володимир Зеленський та представники усіх релігійних конфесій і церков, зокрема звільнені напередодні з полону священники УГКЦ
Про це повідомляє Офіс президента.
"На молитовному сніданку в Києві були присутні звільнені напередодні з російського полону священники Української греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і відтоді утримували у полоні. Завдяки зусиллям України та посередництву Ватикану, вони повернулися на свободу.
Зеленський закликав усіх присутніх боротися за те, щоб повернути всіх наших людей, які досі перебувають у російському полоні, усіх українських дітей, яких викрали на окупованій території та депортували силою в Росію.
Також на заході президент подякував учасникам і гостям молитовного сніданку за підтримку, молитви за Україну, поширення правди про війну та за об’єднання заради нашої держави й загальнолюдських цінностей.
В Офісі президента зазначили, що молитовні сніданки відбуваються в усьому світі. В Україні їх проводять протягом 20 років у 90 містах і громадах. Також українські молитовні сніданки є і в Сполучених Штатах та Європі, що залучає вірян до підтримки нашої держави.
- Президент України Володимир Зеленський 28 червня оголосив про повернення з російського полону 10 українців. Серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.
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