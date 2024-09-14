У Києві стартував забіг Run for Freedom за участі Тімоті Снайдера: "Зібралися, щоб виразити солідарність до тих, кого тут немає"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Учасники долатимуть 5 км. Загалом сьогодні дві дистанції: 5 та 10 км. Однак важливі сьогодні, звісно, не дистанції, а мета забігу — нагадати про українців, які сьогодні у російському полоні, як цивільних, так і військовослужбовців. До забігу доєдналося чимало військових, ветеранів, тих, хто пережили полон, а також тих, хто досі чекають своїх чоловіків, дружин, братів, сестер, матерів, батьків із російського полону або з російських в’язниць", - повідомила вона.

Ініціативу підтримав Тімоті Снайдер — професор Єльського університету, американський історик, письменник та амбасадор United24.

"Тут зібралось багато людей, щоб виразити солідарність за тими, кого тут, на жаль, немає", - прокоментував подію Снайдер.

"Я один з тих, хто сьогодні доєднався до цього забігу, щоб нагадати не тільки Україні, а й всьому світу про те, що наші побратими і посестри досі знаходяться в російському полоні, і про це не потрібно забувати. Про це потрібно завжди пам’ятати, говорити, щоб люди щось робили для того, щоб їх звільнили. Адже відношення там далеко не найкраще, там катують, знущаються над людьми", - розповів ще один учасник забігу.

"Мій чоловік у полоні знаходиться 30-й місяць, він захисник Маріуполя. Я біжу за всіх військовополонених, за гарнізон Маріуполя, щоб про них пам’ятали", - розповіла учасниця.

Сьогодні ми побачили, тема, на жаль, болюча чи не для кожного українця. До забігу доєдналися близько тисячі учасників. За даними організаторів, станом на позавчора було зареєстровано вісім сотень марафонців. Організатори забігу — KSE foundation, і проєкт "Підтримка оборонців Маріуполя серця Азовсталі".



За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, у російському полоні нині перебуває 28 тисяч громадян України, серед них військові, цивільні та діти.