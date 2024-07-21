У парламенті утворилась неформальна коаліція "Слуг Народу", "Довіри" й колишньої ОПЗЖ, - політолог Кошель

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"За великим рахунком, на початок 2022 року до повномасштабної війни й на сьогодні, ситуація принципово не змінилася. Як і тоді, так і зараз монобільшість не має голосів на ухвалення законопроєктів. Ми проводили дослідження за підсумками першого півріччя 2024 року й за даними КВУ, жоден із сімдесяти законопроєктів не був прийнятий монобільшістю без допомоги інших фракцій руху. Два з половиною роки тому була приблизно така ж сама ситуація. Хто допомагає "Слузі Народу"? Допомагають три депутатські групи, перша - це група "Довіра" й інші - це групи колишньої "Опозиційної Платформи За Життя", яка заборонена начебто, але дві групи продовжують працювати в парламенті. Ба більше, ми маємо підстави говорити, що де-факто на сьогодні в парламенті це є неформальна коаліція, тобто з одного боку монобільшість - влада "Слуги Народу", з іншого боку реальна коаліція - це "Слуга Народу" плюс "Довіра", плюс ОПЗЖ", - пояснив доктор історичних наук.

Кошель наголосив, що цю інформацію може перевірити кожен охочий проаналізувавши сайт українського парламенту: "ОПЗЖ готова голосувати за все, щоб тільки вижити".

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Очільник Комітету виборців України розповів і про позицію голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Спікер насправді має бути другою особою в державі, тобто в нього надзвичайно важливі функції. На превеликий жаль, він виконує такі дуже негарні та дріб'язкові функції - різноманітні вкиди інформації, виправдання, навіть інформаційні провокації, Це не личить голові Верховної Ради, так не можна, бо це кидає тінь на весь парламент. Ці не підписані відрядження: дозволяю, не дозволяю виїжджати за кордон. Є багато людей, які виконують такі дрібні функції, це різноманітні позаштатні радники, люди, які отримали гарні посади в наглядових радах із гарними зарплатами, вони за це відпрацьовують. Спікер таку роль не може виконувати, тому що це тінь на весь парламент. Про це потрібно задуматись, він сам має зробити висновок, якщо хоче надалі залишатися в політичному житті й хоче, щоб про нього згадували принаймні нормальними словами", - підсумував Кошель.