Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У парламенті утворилась неформальна коаліція "Слуг Народу", "Довіри" й колишньої ОПЗЖ, - політолог Кошель
Ексклюзив

У парламенті утворилась неформальна коаліція "Слуг Народу", "Довіри" й колишньої ОПЗЖ, - політолог Кошель

21 липня, 2024 неділя
16:51
Суспільство Верховна Рада

Доктор історичних наук Олексій Кошель, який є головою Комітету виборців України, вважає, що партія "Слуга Народу", депутатська група "Довіра" та члени колишньої ОПЗЖ створили неформальну коаліцію

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"За великим рахунком, на початок 2022 року до повномасштабної війни й на сьогодні, ситуація принципово не змінилася. Як і тоді, так і зараз монобільшість не має голосів на ухвалення законопроєктів. Ми проводили дослідження за підсумками першого півріччя 2024 року й за даними КВУ, жоден із сімдесяти законопроєктів не був прийнятий монобільшістю без допомоги інших фракцій руху. Два з половиною роки тому була приблизно така ж сама ситуація. Хто допомагає "Слузі Народу"? Допомагають три депутатські групи, перша - це група "Довіра" й інші - це групи колишньої "Опозиційної Платформи За Життя", яка заборонена начебто, але дві групи продовжують працювати в парламенті. Ба більше, ми маємо підстави говорити, що де-факто на сьогодні в парламенті це є неформальна коаліція, тобто з одного боку монобільшість - влада "Слуги Народу", з іншого боку реальна коаліція - це "Слуга Народу" плюс "Довіра", плюс ОПЗЖ", - пояснив доктор історичних наук.

Кошель наголосив, що цю інформацію може перевірити кожен охочий проаналізувавши сайт українського парламенту: "ОПЗЖ готова голосувати за все, щоб тільки вижити".

Читайте також: Данилюк-Ярмолаєва: Індульгенція для щурів. Як Зе-влада хоче зберегти своїх корупціонерів? 

Очільник Комітету виборців України розповів і про позицію голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Спікер насправді має бути другою особою в державі, тобто в нього надзвичайно важливі функції. На превеликий жаль, він виконує такі дуже негарні та дріб'язкові функції - різноманітні вкиди інформації, виправдання, навіть інформаційні провокації, Це не личить голові Верховної Ради, так не можна, бо це кидає тінь на весь парламент. Ці не підписані відрядження: дозволяю, не дозволяю виїжджати за кордон. Є багато людей, які виконують такі дрібні функції, це різноманітні позаштатні радники, люди, які отримали гарні посади в наглядових радах із гарними зарплатами, вони за це відпрацьовують. Спікер таку роль не може виконувати, тому що це тінь на весь парламент. Про це потрібно задуматись, він сам має зробити висновок, якщо хоче надалі залишатися в політичному житті й хоче, щоб про нього згадували принаймні нормальними словами", - підсумував Кошель.

  • 19 липня народна депутатка Юлія Яцик з третьої спроби вийшла з парламентської фракції "Слуга Народу". Як пояснила сама нардепка, вона порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку посадовців Офісу президента, і це їм "не подобалося".

Теги:
Верховна Рада
політика
корупція в Україні
ОПЗЖ
Читайте також:
путін
20 липня, 2024 субота
Дипломат Брайза пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
Джорджія Мелоні
18 липня, 2024 четвер
Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
19 липня, 2024 п'ятниця
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
21 липня
17:38
Президент Білл Клінтон і Гілларі Клінтон
Білл та Гілларі Клінтони просять спонсорів кампанії Байдена не припиняти фінансування, - CNN
17:15
Інтерв’ю
Піонтковський
Андрій Піонтковський: Для переважного "бидла", яке підтримує Трампа, України взагалі не існує
16:59
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Частина нардепів від "Слуги Народа" виставила ультиматум щодо закону про заборону Московського патріархату, - журналістка Соня Кошкіна
16:48
Дощ та мокрий сніг: в Антарктиді у розпал зими зафіксували плюсову температуру
16:40
Оновлено
, біля Пішохідного мосту, обірвалася канатна дорога
У Києві обірвався канатний трос на Труханів острів, коли на ньому була людина
16:36
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 58 боєзіткнень. 23 - на Покровському напрямку
16:06
Ільхам Алієв
Президент Азербайджану Алієв заявив про прогрес у нормалізації відносин з Вірменією
16:02
OPINION
Михайло Басараб
Війна продовжиться. Інших варіантів немає
16:01
Томаш Марчін Секала
На війні в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі Томаш Сенкала
15:33
Олімпіада-2024, Париж
Франція не допустила до Олімпійських ігор у Парижі журналістів та техпрацівників з РФ та Білорусі: причина
15:24
Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію
Криваві протести у Бангладеш: суд задовольнив вимогу щодо скасування квот для кандидатів на держслужбу
15:21
Ексклюзив
генератор, блекаут
"Держава не може вам допомогти, допомагайте собі самі": експерт з енергоефективності Павлюк про скасування ввізного мита й ПДВ на енергообладнання
14:37
Nemo, Євробачення-2024
Гурт-переможець Євробачення-2024 Nemo виступить з концертом у Києві
14:33
сільське господарство, фермерство, урожай
Окупанти погрожують фермерам штрафами за зниження врожайності, яка впала після підриву Каховської ГЕС, - Спротив
14:14
Росіяни обстріляли житлові будинки в селищі на Харківщині: є поранені
14:04
OPINION
Данило Лубківський
Чому Росія у принципі боїться демократії?
13:43
Володимир Путін та Дональд Трамп
Ексрадник Трампа Болтон: його поступки Путіну виявляться руйнівними для України та США
13:39
літо
Локально до +35 °С: погода від Наталки Діденко на 22 липня
13:39
У Грузії викликали на допит трьох добровольців, які воювали за Україну
13:36
Іл-76 РФ
Частина російських літаків Іл-76 вийшла з ладу через неякісні деталі, - росЗМІ
12:48
світло
Укренерго скасувало графіки відключень з 12:00 до 15:00 у неділю, 21 липня
12:48
ЗСУ
Росіяни готують нові штурми у Вовчанську та Глибокому
12:27
на фото наслідки обстрілу Торецька
Протягом доби РФ скинула на Торецьк 13 авіабомб
12:08
OPINION
Ірина Геращенко
Як Джонсон з Трампом прагнуть замирити Росію з Україною
12:01
Урсула фон дер Ляєн
Байден провів телефонну розмову з фон дер Ляєн: говорили про Україну
11:57
Камала Гарріс
NYT: Команда Трампа готує кампанію проти віцепрезидентки Гарріс, якщо Байден відмовиться від участі в перегонах
11:43
Джо Байден
Лікар Байдена розкрив подробиці про стан президента після хвороби на коронавірус
11:15
на фото: ИіГ-29
Польща може передати Україні літаки МіГ-29 через пів року, - ексміністр оборони
10:45
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за знесення історичної садиби Зеленських у Києві
10:34
Ексклюзив
ударний дрон «Лютий»
"Тимчасово точно не буде працювати": авіаексперт Романенко про атаку на аеродром "Міллерово" в Ростовській області
10:20
В Одеському торговельному порту обвалилась будівля, під завалами якої загинув чоловік, ще один поранений
10:09
дрон, дрон камікадзе
Росіяни спрямували дрон-камікадзе у жителя Новоберислава: у чоловіка множинні поранення та переломи
10:02
OPINION
Валерій Пекар
Про багатство Америки
09:50
Роберт Фіцо
Фіцо у розмові зі Шмигалем розкритикував санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл"
09:33
шахеди, ППО, ЗСУ
Вночі певна кількість "шахедів" прямувала на Київ: скільки БПЛА збила ППО на підступах до столиці
09:05
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
Увечері 20 липня росіяни вдарили ракетами по сільгосппідприємству на Миколаївщині: сталась пожежа, є поранені
08:57
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 172 боєзіткнень, зокрема на Покровському напрямку ЗСУ відбили 52 ворожі атаки, - Генштаб
08:50
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
В Азовському морі чергують 4 військові кораблі РФ: ракетоносії - у пунктах базування
08:47
вибух
РФ вдарила ракетами по об'єктах критичної інфраструктури в районі Шостки
08:43
обстріл, ППО
Сили ППО в ніч на 21 липня знищили 35 ворожих "шахедів" та 2 ракети Х-59/69
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV