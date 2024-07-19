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OPINION

Індульгенція для щурів. Як Зе-влада хоче зберегти своїх корупціонерів?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
19 липня, 2024 п'ятниця
14:03
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Як Зе-влада намагається убезпечити себе від розслідувань за корупцію у недалекому майбутньому?

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Отже, в діях нинішньої влади останні кілька місяців чітко простежується бажання заготувати собі золотий парашут і убезпечити себе від відповідальності за все, що її представники накрали за 5 років у владі загалом і за два з половиною роки широкомасштабної війни.

Нагадаю, що лідери в цьому скликанні саме "слуги" - не тільки за кількістю, а й за корупцією. Щонайменше 13 депутатів президентської політсили отримали підозри за неправдиве  декларування, ще 6 – за хабарі. І це ми ще не говоримо про потужних менеджерів з ОП — Олега Татарова та Ростислава Шурму, згадування імен яких викликає у західних партнерів глибокі розчаровані зітхання.

Однак на тлі невизначеності з війною і першими протестами проти масованих відключень світла — навіть у Кривому Розі — влада перевершила себе.

Голосами "Слуг Народу", за допомогою ОПЗЖ, "Батьківщини" та кількох мажоритарних міцних господарників — був ухвалений поки що у першому читанні закон.

Спікер Руслан Стефанчук пропонував голосувати за законопроєкт взагалі без обговорення. Таку б швидкість цьому пану у тому, щоб нарешті поставити на голосування закон про заборону російської церкви в Україні, яка виростила цілу плеяду російської агентури та коригувальників вогню. Всі певно, памʼятають, як колишній настоятель лаври Паша-Мерседес радів на оперативних записах СБУ окупації Херсону та називав ТрО "ублюдками". Але у цьому питанні у пана Стефанчука не вистачає сили волі.

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Отже, скандальний закон 11340 дозволить корупціонерам легально відкуповуватися від в’язниці.

Він дозволяє будь-якому корупціонеру, якого спіймали на хабарі миттєво відкупатись, укладаючи на певну суму угоду зі слідством, причому після укладення угоди слідство має припинятись, і встановлювати інших фігурантів справи слідчим забороняється!

Тобто, як тільки затримують на хабарі чергового "слугу народу" чи ефективного менеджера з пулу Банкової, він швидесенько укладає угоду, платить невеликий відсоток від вкраденого і миттєво стає невинним та непідсудним! А НАБУ, чи хто там його зловить, вже після цього нічого не може зробити - не може шукати, з ким ділився хабарник і хто його кришував з найвищої гілки влади. Зручно, правда?

Цитую Віталій Шабуніна, керівника Центру протидії корупції: "Ти нардеп чи міністр і тебе взяли на хабарі? Не проблема! Заплатив штраф, компенсував збитки – все: гуляй-веселись. Ніякої тобі тюрми (навіть конфіскації буде опцією)! "Дякую, дуже дякую!” (с). Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 млн, компенсував їх, заплатив ще 200 млн штрафу і живи-насолоджуйся на “зароблених” 700 млн. Мрія середнього “слуги”...

Учора цей (урядовий!) законопроєкт щодо угод про визнання винуватості з блискавичною швидкістю погодив правоохоронний комітет Сергія Іонушаса.

Чому ж влада так поспішає?

По-перше — відкупитися дуже спішать самі нардепи: останнього — Задорожнього — НАБУ/САП зловили на хабарі днями.

По-друге — Єрмак/Татаров бояться, що, маючи підозру від НАБУ/САП, хтось з нардепів обовʼязково здасть головну "кришу" в обмін на мʼякше покарання.

До того ж після кількості корупційних підозр нардепам у Раді вже назріває бунт. І можливість відкупитися від покарання — єдиний варіант для збереження контролю ОП.

По-третє — врятувати від вʼязниці можна буде й організаторів схем типу олігархів Коломойського і Бахматюка.

Якими ж, пробачте, дятлами, треба бути, щоб зараз вкидати таке в суспільство!..".

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Ну, але вкинули, й оком не моргнули. Понад те, коли піднявся ґвалт, то на авансцену виліз головний слуга Арахамія і спробував як завжди збрехати, що, мовляв, цей закон вимагали європейці. Це огидна і мерзотна брехня. Ось цитую нардепа Ярослава Железняка: "Так, ну колеги не смішіть. Вимога прийняти закон про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів, правда, є вимогою Ukraine Facility.

Але сам текст саме в такому поганому вигляді писав Уряд, саме Мінʼюст, і явно не під нормальні консультації з колегами від міжнародних партнерів. Просто внесли під номером 11340, який сьогодні після всіх застережень протягли у першому читанні. Тобто написали свідомо поганий текст, потім повідомили партнерів, і зараз хочете прикрити свій зашквар їхньою позицією, яку не питали.

Нагадаю на 1000% таку саму ситуацію: текст від Уряду по реформі БЕБ. Теж була в Ukraine Facility, теж Уряд брехав що погодив з партнерами, а потім вийшов лист G7 що партнери проти".

Тобто, в момент коли державі настільки не вистачає грошей, що "слуги" вирішують підняти ціни на пальне, яке, нагадаю, зараз важливе в тих-таки генераторах в умовах катастрофи в енергетиці – ті ж "слуги" за командою з Банкової просто дають можливість сховати награбоване. Сховати кому? Риторичне питання, правда? Тому, хто при владі.

До речі. Ми згадали сьогодні прізвище Задорожнього. Це – найсвіжіший спійманий на корупції "слуга". Але тут випадок настільки огидний, що не можна його не згадати окремо. Отже, мешканці двох міст, які найбільше відчули окупацію - Охтирка та Тростянець - свого часу вибрали собі у депутати просту людину з "Кварталу". Менеджера зі збуту і постачання агентства GB Event by Kvartal 95".

Тепер ця людина мародерить на крові – в прямому сенсі слова. Тобто, вимагає, за версією НАБУ, 3 млн "відкату" від голови сільської ради на Сумщині за – увага, вдумайтесь – за те, щоб він не заважав будувати укріплення біля Охтирки.

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Вам не почулося. Цитую. За даними слідства, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

Його "відкат", як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів.

Найбільш цинічно, що буквально на початку червня його призначили керівником спеціальної комісії з питань контролю за фортифікаціями та дронами. У відповідь на прямі звинувачення військових і громадськості, що влада брехала про те, що все прикордоння перерите укріпленнями й готове до зустрічі ворога.

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Вимагати хабарі за право прикордонним містам прикрити себе укриттями? Це навіть гірше за Колю Тищенка, який бив ветеранів чи інших слуг з продажем для ухилянтів права виїзду за кордон чи покупкою квартир за незадекларовану готівку.

Ось заради порятунку ось таких задорожніх і намагається зараз Банкова протягти ганебний закон про порятунок корупціонерів. І під акомпанемент цієї ганьби Зеленський буде й далі штовхати свої пафосні промови на Заході, щоб нам давали більше грошей. І лютувати, чому ж Захід постійно ставить корупцію як причину наших проблем та недовіри до української влади та самого Зе.

Тож щури відчувають наближення відповідальності. І роблять все, щоб від неї втекти. Не зважаючи на пряму зраду інтересів держави, народу, армії, загиблих.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Слуга народу
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