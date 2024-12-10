Україна планує закупити боєприпаси в румунської компанії, власник якої підтримав проросійського кандидата Георгеску, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді це досить непроста і цікава історія. Тому що з одного боку ми говоримо про румунську компанію, власником якої Чарльз Дуглас Андерсон – це американець, який з 2013 року займається збройовим напрямком. Торік ця компанія, яка почала діяти в Румуні, викупила румунську компанію і заснувала бізнес, який стосується виготовлення боєприпасів, чи принаймні так декларується.

Цей американець також має консалтингову компанію у США", - пояснив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, компанія називається Wall Street Capital Partners. Вона займається консалтингом, але має низку відгалужень, а сам цей американець – колишній американський військовий, співпрацює з американськими посольствами.

"Вони дійсно почали створювати в Румунії цей збройовий бізнес. І дійсно є контракт з українською Агенцією оборонних закупівель на закупівлю мін до мінометів – приблизно на 44 мільйони євро.

Складається така парадоксальна ситуація: цей американець підтримує проросійського кандидата в президенти в Румунії, а українська сторона укладає контракти з цією румунською компанією з американським власником. Так це виглядає зараз у першочерговому сприйнятті, треба ще розбиратися й деталізувати", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що справді такий контракт із цією компанією є. Проте йшлося про закупівлю мін до мінометів на кількість приблизно в межах понад 100 тисяч. Ці міни мали бути поставлені у 2025-2026 роках, але грошей на цей контракт з українського боку не проплачували.

"Хоча, звісно, виникає питання необхідності ретельно досліджувати партнерів, з якими укладаються контракти. Адже попри те, що цей американський бізнесмен викупив румунську компанію, викупив підприємство в Румунії, яке виготовляє порохи й отримало інвестиції з боку США, де-факто це підприємство не може забезпечити виготовлення мін до мінометів, тому що не має для цього потужностей. Вони мають забезпечити інтеграцію з пошуком корпусів, вибухівки, підривачів для того, аби виробити ці міни, а потім поставити їх до України.

Думаю, ця історія потребує більш докладного дослідження, але загальний підсумок такий: є американський бізнесмен, який створив бізнес у Румунії. Румунська преса зараз пише, що він був учасником ТікТок-кампанії, де підтримував проросійського кандидата в президенти в Румунії. При цьому є контракт Агенції оборонних закупівель з цією румунською компанією", - наголосив Згурець.

Військовий експерт резюмував, що Агенція оборонних закупівель шукає постачальників по всьому світу, але базова вимога до Агенції оборонних закупівель у тому, аби купувати зброю у безпосередніх виробників. Дивує, чому не було проведено докладне дослідження, аби зрозуміти, чи ця румунська компанія дійсно може виготовляти міни, під які вже укладають контракти. Бачимо, що з українського боку треба набагато ретельніше ставитися до пошуку партнерів, аби мінімізувати ризики, які часом перетворюються на ризики політичні.