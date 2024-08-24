"Увесь полон говорили, мріяли": визволена з полону прикордонниця Паніна розповіла, чого найбільше хотілося бранцям

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.

Стосовно того, як полон змінив її ставлення до світу та повсякденного життя, Паніна зазначила, що тепер почала дивитися "зовсім іншими очима" й цінувати те, що має



"Чесно скажу вам: перебуваючи під обстрілами в Маріуполі два місяці, як ми тримали оборону, навчилися їсти робити практично з нічого. А коли повертаєшся сюди, то запросто можеш собі дозволити випити каву, подивитися в небо – це неоціненно. Усі ми маємо цінувати те, що маємо, і берегти. А близькі й рідні – це взагалі сенс усього життя", - пояснила вона.

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За її словами протягом усього перебування у полоні їй найбільше хотілось солодощів, оскільки організм був знесилений та потребував глюкози.

"Торт "Наполеон" мені марився. Увесь полон говорили, мріяли про ці торти. Організм був знесилений, глюкози жодної не було. Компоти чи чаї давали взагалі без цукру", - підкреслила Паніна.

Вона також пригадала момент, коли її та інших бранців повернули з полону. Тоді під час зустрічі їхній командир подарував їм цілу коробку снікерсів.

"До речі, коли нас тільки обміняли, під час зустрічі з командиром, ми від нього отримали цілу коробку снікерсів. За дорогу від Запоріжжя до Києва все з'їли", - додала Паніна.

Довідково: 27-річна Аліна Паніна родом з Нововолинська. У полон потрапила, коли їй було 25 років – 17 травня 2022 року з Азовсталі. Місяцем раніше окупанти забрали її чоловіка Іллю із заводу Ілліча.