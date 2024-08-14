В Україні запрацював вебпортал вакансій у закладах охорони здоров’я 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

На вебпорталі можна розміщувати оголошення про вакансії у медзакладах, шукати роботу, подаватися на оприлюднені позиції, розміщувати оголошення про результати проведених конкурсів тощо.

Розміщувати інформацію на порталі можуть керівники та уповноважені особи закладів охорони здоров’я та члени конкурсної комісії, до складу яких входять представники органів управління. Для цього потрібно пройти процедуру електронної ідентифікації та автентифікації та створити особистий кабінет. Зареєструватися на сайті також можуть і кандидати на посади.

Згідно з постановою Кабміну від 12 березня 2024 року, державні та комунальні медзаклади повинні використовувати Єдиний вебпортал для проведення добору на вакансії, зокрема, при проведенні конкурсу на посаду керівника.

Водночас ця вимога не поширюється на заклади охорони здоров’я приватної форми власності, заклади охорони здоров’я МВС, Міноборони, військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення.

Єдиний вебпортал доступний за посиланням.