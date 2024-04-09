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Які країни ЄС кращі для працевлаштування українців та як знайти роботу за кордоном

Крістіна Слончак
9 квітня, 2024 вiвторок
18:14
Суспільство Пошук роботи в країнах ЄС

Значна частина українців знайшла прихисток у Європі після повномасштабного вторгнення Росії. Багато переселенців активно шукають роботу, намагаючись знайти стійке підґрунтя на європейському ринку праці

Рішення Європейської ради щодо подовження терміну тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року відкриває можливості для українців, які шукають прихисток, легально працевлаштовуватися та будувати своє майбутнє у країнах, що надають цей статус.

Після початку збройної російської агресії та значного включення українців до ринку праці різних країн Європи, показники працевлаштування у ЄС значно покращилися. Такі дані озвучив Єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт під час інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Шміта, понад 60% українців працездатного віку, які раніше були зареєстровані як ті, хто знаходяться у пошуку роботи, знайшли її в 11 країнах центральної та східної Європи. "Це мало певний вплив на покращення ситуації з дефіцитом робочої сили на багатьох європейських ринках праці", – розповів Єврокомісар.

В яких країнах та містах Європи найлегше знайти роботу?

Відповідь на питання дає видання Schengen Visa & EU Travel Entry Requirements з посиланням на звіт щодо якості життя, який був опублікований Європейською комісією. До уваги були взяті різні фактори та опитано понад 70 000 людей із 83 міст Європи. Результати свідчать, що в країнах північної та західної Європи найвищі шанси знайти хорошу роботу.

У звіті йдеться, що понад половина жителів країн ЄС на Заході та на Півночі, близько 53% людей, стверджують, що знайти та влаштуватися на роботу було непроблематично, тоді як на Півдні ЄС цю думку озвучує лише кожний четвертий респондент.

Очолює список Прага, найбільше місто у Чехії. Тут 79% опитаних людей підвередили, що знайти роботу нескладно. Знання чеської мови, навіть на початковому рівні, сприяє знаходженню та прийняттю на роботу в цій країні. Проте кандидатам, які поки не володіють чеською, не варто сильно засмучуватися, адже є шанси влаштуватися на роботу, яка не потребує цих знань. Крім того, у Чехії регулярно проводяться мовні курси для охочих.

Крім Чехії, трійку лідерів за легкістю пошуку роботи закриває Клуж-Напока – місто в Румунії та Мюнхен, що знаходиться в Німеччині. Загальний рейтинг має такий вигляд:

  1. Прага – столиця Чехії (79%);
  2. Клуж-Напока – місто в Румунії (73%);
  3. Мюнхен - місто в Німеччині (72%);
  4. Братислава - столиця Словаччини (72%);
  5. Гамбург - місто в Німеччині (71%);
  6. Осло - столиця Норвегії (69%);
  7. Стокгольм - столиця Швеції (68%);
  8. Варшава - столиця Польщі (66%);
  9. Софія - столиця Болгарії (65%);
  10. Таллінн - столиця Естонії (65%).

Найважче знайти роботу в сонячному Палермо та Неаполі, що знаходяться в Італії, а також у місті Ов’єдо, що розташовано в Іспанії.

При пошуку роботи українцям також радять уникати невеликих міст або сільських місцевостей, незалежно від країни перебування, оскільки такі райони мають обмежену кількість робочих місць, які часто призначаються місцевим мешканцям. Найбільше вакансій зазвичай доступно у великих містах. Крім того, звертайте увагу на рівень зарплати. Так, за даними Мінфіну у 2023 році у Чехії середня заробітна плата складає 41265 чеських крон (близько 1627 євро) на місяць, а в Норвегії – 54360 норвезьких крон (близько 4689 євро) на місяць.

Європейському ринку праці незабаром знадобиться приблизно 1,5 мільйона експертів у галузях, що пов'язані із "зеленим переходом", та близько 11 мільйонів працівників у IT. Цих людей будуть залучати з-за меж ЄС. Про це повідомив Кун Номден, який є керівником групи з питань прозорості та визнання навичок і кваліфікацій Європейської комісії на IV Міжнародному форумі "Людський капітал: навички для майбутнього". Такі дані передає Укрінформ.

"Це позначається на можливостях економічного розвитку Європи. Саме тому був ухвалений новий пакет рішень щодо підвищення мобільності, навичок, умінь і талантів. Єврокомісія ухвалила три нові ініціативи, зокрема, стосовно працівників третіх країн, певні нормативні положення щодо залучення і розвитку талантів. Також маємо пропозицію ЄК, яка має сприяти кращому залученню громадян неєвропейських країн, надаючи їм більше можливостей отримувати робочі місця. Думаю, що це буде можливістю і для громадян України", - пояснив представник Єврокомісії.

Тому, українцям варто задуматися не лише щодо вибору країн, а й професійного спрямування та проаналізувати різні ніші, які будуть особливо рентабельні в найближчі роки.

Спрощення в умовах працевлаштування для українців

Декілька Європейських країн спростили умови працевлаштування для українців. Про це розповідає у своєму матеріалі волонтерська організація EnableMe Ukraine. Так, Уряд Німеччини активно допомагає українцям інтегруватися на місцевому ринку праці, спрощуючи умови працевлаштування для біженців. Зокрема, заборону на працевлаштування для біженців з пунктів первинного прийому мігрантів скасовують вже через 6 місяців, хоча раніше цей термін становив 9 місяців. Крім того, були послаблені мовні вимоги, що сприяє більш швидкій та ефективній інтеграції іноземців у суспільство.

У країні є низка вакансій для мігрантів, які не володіють німецькою мовою: робота на складах і виробництвах, прибиральники, водії, спеціалісти у сфері будівництва, а також працівники, які можуть здійснювати догляд за літніми людьми та багато інших.

Також, спростити умови планує Швейцарія. Ця країна планує скасувати обов'язковий дозвіл на роботу для біженців, який видається місцевою владою. Країна сподівається, що 2024 рік стане періодом успішної інтеграції українських біженців на ринок їх праці.

Крім того, є ще низка країн, де українці можуть знайти роботи навіть без знання мови. Так, у Нідерландах влаштуватись на виробництво, займатись збором врожаю або працювати у теплицях досить просто. Ця країна займає провідні позиції за кількістю опублікованих вакансій на порталі з пошуку роботи в ЄС - europa.jobs.

Норвегія – не є членом ЄС, але це та країна, яка потребує як сезонних, так і висококваліфікованих працівників. Уряд допомагає не лише із вивченням мови, а також спростив деякі умови працевлаштування. Так, українці тепер можуть претендувати на високооплачувані роботи, мова про вакансії у транспортному секторі. Раніше для подачі резюме на ці посади, люди, які не приїхали з ЄС, мусили прожити на території країни принаймні 4 роки, проте ці обмеження були скасовані.

Крім того, в Норвегії високий рівень зарплат. Так, зварювальники, будівельники, працівники на виробництвах та на складах, в середньому отримують від 2500 до 4000 євро на місяць.

Основні поради, що допоможуть знайти роботу за кордоном

Тим людям, які сьогодні перебувають в активному пошуку роботи, варто звернути увагу на ці поради:

  • Будьте чесними щодо вашого досвіду та навичок у резюме. Проаналізуйте ринок праці та оберіть більш зручний для вас варіант – побудова кар'єри у звичній сфері або опанування нової професії.
  • Акцентуйте увагу на особистих навичках і вміннях, які ви можете принести на нове місце роботи.
  • Відправляйте багато резюме на різні вакансії, щоб збільшити шанси на успішне працевлаштування.
  • Зв'яжіться безпосередньо з фірмою, де ви бажаєте працювати, скористайтеся послугами перевіреної агенції з працевлаштування або волонтерської організації.
  • Використовуйте всі можливості безкоштовного навчання або курсів для покращення вашої кваліфікації в країні перебування, особливо це стосується мови.
  • Покажіть максимальне зацікавлення під час співбесіди та на роботі, щоб продемонструвати свою готовність і бажання працювати.

Загалом, в Європі низький рівень безробіття, а країни Євросоюзу зацікавлені у залученні трудових ресурсів, тому налаштуйтеся на проходження співбесід, удосконалюйтесь та не бійтеся звертатися за допомогою до кар'єрних експертів країни, де ви плануєте працювати.

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