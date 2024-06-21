Зеленський призначив Морозова начальником Управління державної охорони
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду начальника Управління державної охорони Олексія Морозова
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
В указі №361/2024 зазначається: "Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України".
9 травня Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони. Причина звільнення не вказувалась. Проте відставка сталася за два дні після того, як Служба безпеки України заявила, що викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
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