Зеленський призначив Морозова начальником Управління державної охорони

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

В указі №361/2024 зазначається: "Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України".

9 травня Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони. Причина звільнення не вказувалась. Проте відставка сталася за два дні після того, як Служба безпеки України заявила, що викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.