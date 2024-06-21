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Зеленський призначив Морозова начальником Управління державної охорони

21 червня, 2024 п'ятниця
14:40
Суспільство Володимир Зеленський, Харків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду начальника Управління державної охорони Олексія Морозова

Зміст

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

В указі №361/2024 зазначається: "Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України".

9 травня Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони. Причина звільнення не вказувалась. Проте відставка сталася за два дні після того, як Служба безпеки України заявила, що викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Теги:
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
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