Зеленський зустрівся у Києві з двопартійною делегацією Палати представників США
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників США
Про це він повідомив у Telegram.
Зазначається, що посадовці обговорювали посилення захисту України, зокрема ППО.
"Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти - це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру", - йдеться у повідомленні.
Водночас президент України подякував за підтримку "всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність, так само як і ми в Україні".
- 7 серпня Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 9 листопада.
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