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Зеленський зустрівся у Києві з двопартійною делегацією Палати представників США

Катерина Єсікова
8 серпня, 2024 четвер
12:51
Суспільство прапори України та США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників США

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що посадовці обговорювали посилення захисту України, зокрема ППО.

"Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти - це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру", - йдеться у повідомленні.

Водночас президент України подякував за підтримку "всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність, так само як і ми в Україні".

  • 7 серпня Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 9 листопада.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
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