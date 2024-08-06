Жила в той час, коли людини не існувало: через російську агресію в Україні може зникнути тварина, якій понад 23 млн років

Про це розповідають у статті UA Animals.

У матеріалі зазначено, що хохуля руська або хохуля звичайна - найдавніша представниця сучасної фауни Європи. Ссавець багато часу проводить у воді та є родичем крота, але її вид у природі один.

"Найдавніші рештки цих тварин, знайдені в Європі, датують міоценом. Це епоха в розвитку Землі, що почалася приблизно 23 мільйони років тому, а закінчилася близько 5 мільйонів років тому. Тваринний світ тоді був іншим. Хохуля жила, наприклад, поруч із предками коней, носорогів чи велетенськими", - розповідають у матеріалі.

Відомо, що хохуля також жила в українському Дніпрі, але у 30-х роках ХХ століття вимерла. Водночас тварина жила у Сіверському Дінці й притоках, а після її зникнення там - хохуля звичайна з'явилася на Сеймі у Сумській області.

Зоолог Олександр Ємський, який досліджує ссавця, бачив його єдиний раз 6 серпня 2018 року - в річці Клевень поблизу села Литвиновичі Конотопського району. Автори статті зазначають, що це, ймовірно, був останній випадок, коли в Україні бачили хохулю.

Наголошується, що на популяцію унікальної тварини впливають зміни клімату, рибальство та сільське господарство, проте через військові дії РФ проти України вона може остаточно зникнути в країні.

За словами Ємського, війна вплине на популяцію хохулі в річці Вир - вони найбільше живуть неподалік сіл Старі Вирки, Нові Вирки, Бояри-Лежаче, Рижівка.

"Зараз там пекло. Туди летить усе підряд і вибухає. Від бідної Рижівки нічого вже не залишилося! А біля Рижівки помічали хохулю, і вона десь там і живе", - додає зоолог.

Наразі вчені не знають, скільки хохуль залишилося в Україні - під час бойових дій це неможливо зʼясувати. Тварина у Червоній книзі має статус реліктового виду під загрозою вимирання.

Фото: UA Animals