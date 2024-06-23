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Жінку, яка вчинила наругу над могилами загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка, помістили у психлікарню

23 червня, 2024 неділя
15:51
Суспільство

60-річну жінку, яка на Аскольдовій могилі в Києві пошкодила могили загиблих захисників України Дмитра Да Вінчі (Коцюбайла), Андрія Джуса (Пільщикова) та Павла Петриченка, помістили у психлікарню

Зміст

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на київську прокуратуру.

У психіатричній лікарні жінка, яка вчинила наругу над могилами загиблих за Україну воїнів, перебуватиме 60 діб, до 19 серпня.

Прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", — сказали у міській прокуратурі.

Що відомо про наругу над могилами захисників

Учора, 20 червня, керівниця медичної служби "УЛЬФ" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі"  ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі пошкодили  могили загиблих захисників України Дмитра Да Вінчі, Андрія Джуса та Павла Петриченка.

"На могилах загиблих воїнів Да Вінчі, Джуса, Петриченка сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось вам, хто це зробив, - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", - йдеться у повідомленні.

На відео говориться, що невідомі пошкодили портрети загиблих захисників, розмалювали прапори, а також розбили лампадки на меморіалі-триптиху "Іловайськ. ДАП. Дебальцеве".

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ військовослужбовець Іван Тимочко в етері Еспресо відреагував на вандалізм.

"Це насправді всіх нас з вами відповідальність за такі події, бо крайній час Україну дуже лихоманить в плані протиставлення військових цивільним. Ми бачимо, намагаються військових розділити, то генерали не такі, то працівники Центрів комплектування не так їздять, не так спілкуються - то нічого, що їх провокують безперервно й нападають, але винні завжди вони", - заявив Тимочко.

За його словами, створюється "ґрунт негативу, який насправді Росія сіє між військовими й суспільством, але деякі зерна сформовані у свідомості людей". Він впевнений, що вандали, які пошкодили ці пам'ятники, люди, яким пропонують гроші для того, щоб перш за все Росія "мала картинку".

"Я думаю, що це не крайній випадок такого вандалізму і вандалізм буде пророщуватися. Суспільство промовчало, коли почалися агресивні дії проти військових, не знаю чи промовчать за агресію до могил тих, хто віддав життя за це ж суспільство, за те, щоб воно жило і функціонувало, чи буде далі мовчання, чи будуть відповідні покарання всіх тих, хто несе зараз сум'яття й розбрат в Україну", - наголосив Тимочко.

Пізніше того дня у Київській міській прокуратурі повідомили, що акт вандалізму вчинила 60-річна жінка.

"Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Невдовзі заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в етері телемарафону повідомила, що у слідства є підстави вважати, що підозрювана жінка може мати певні розлади зі здоров'ям, тож їй буде призначена судово-психіатрична експертиза. За її результатами буде встановлено, чи є жінка осудною та чи усвідомлювала власні дії. 

"За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру", - додала Страшок. 

Вночі 20 червня на Аскольдовій могилі в Києві 60-річна жінка пошкодила могили загиблих захисників України Дмитра Да Вінчі (Коцюбайла), Андрія Джуса (Пільщикова) та Павла Петриченка. Їй повідомили про підозру.

Теги:
Кримінал
військові
новини Києва
ЗСУ загиблі
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