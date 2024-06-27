Безпілотники Армії дронів за 2 тижні вразили 778 одиниць техніки РФ
За останні два тижні БПЛА, які у межах ініціативи "Армія дронів" отримують українські підрозділи, вразили 778 одиниць російської техніки
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації Суспільному.
Відомство зауважило, що такі дані надають ударні підрозділи, яким держава передає безпілотники з "Армії дронів".
"Щоденно вони знищують російську техніку, а ми щотижня публікуємо їхні результати. "Пташки" підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога", - зазначають у Мінцифрі.
- Раніше повідомлялось, що минулого року в межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано понад 300 тис. БПЛА, 90% з яких - українського виробництва.
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