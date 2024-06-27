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Безпілотники Армії дронів за 2 тижні вразили 778 одиниць техніки РФ

27 червня, 2024 четвер
20:10
Війна з Росією безпілотники "Пегас"

За останні два тижні БПЛА, які у межах ініціативи "Армія дронів" отримують українські підрозділи, вразили 778 одиниць російської техніки

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Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації Суспільному.

Відомство зауважило, що такі дані надають ударні підрозділи, яким держава передає безпілотники з "Армії дронів".

"Щоденно вони знищують російську техніку, а ми щотижня публікуємо їхні результати. "Пташки" підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога", - зазначають у Мінцифрі.

  • Раніше повідомлялось, що минулого року в межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано понад 300 тис. БПЛА, 90% з яких - українського виробництва.
Теги:
Україна
Росія
зброя
Технології
безпілотник
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