"Пропозиції РФ реально передбачають можливість завершити війну в Україні": російські фейки та маніпуляції за 25 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 25 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 червня російські ЗМІ запустили дезінформацію та маніпуляцію.
Дезінформація: Російський диктатор Володимир Путін заявив: "Мирні пропозиції РФ реально передбачають можливість завершення конфлікту в Україні".
Спростування: "Мирні пропозиції Путіна" – це ультиматум, який є абсолютно неприйнятним для України. Усі спроби навʼязування Путіну образу "миротворця" приречені на провал, оскільки ціль РФ – не закінчення війни, а знищення України.
Маніпуляція: Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Мирний план щодо України має враховувати ситуацію на фронті".
Спростування: Пєсков продовжує спотворювати реальність, намагаючись легітимізувати російську агресію та зобразити її як щось, із чим необхідно рахуватися. Такі заяви також приречені на провал, оскільки це суперечить основам справедливого закінчення війни.
- 25 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не відкидає можливості продовження діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.94
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе