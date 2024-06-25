"Пропозиції РФ реально передбачають можливість завершити війну в Україні": російські фейки та маніпуляції за 25 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 червня російські ЗМІ запустили дезінформацію та маніпуляцію.

Дезінформація: Російський диктатор Володимир Путін заявив: "Мирні пропозиції РФ реально передбачають можливість завершення конфлікту в Україні".

Спростування: "Мирні пропозиції Путіна" – це ультиматум, який є абсолютно неприйнятним для України. Усі спроби навʼязування Путіну образу "миротворця" приречені на провал, оскільки ціль РФ – не закінчення війни, а знищення України.

Маніпуляція: Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Мирний план щодо України має враховувати ситуацію на фронті".

Спростування: Пєсков продовжує спотворювати реальність, намагаючись легітимізувати російську агресію та зобразити її як щось, із чим необхідно рахуватися. Такі заяви також приречені на провал, оскільки це суперечить основам справедливого закінчення війни.