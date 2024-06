"Вірю в силу діалогу": Макрон заявив, що готовий до спілкування з Путіним

Про це очільник Франції заявив у подкасті Generation Do It Yourself, передає NV.

Макрон зазначив, що останніми місяцями він не спілкувався з очільником Кремля, але не відкидає такої можливості. За його словами, спілкування може бути "з тієї чи іншої теми, зокрема з теми атомних електростанцій або інших".

"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним", - підсумував президент Франції.