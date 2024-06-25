"Вірю в силу діалогу": Макрон заявив, що готовий до спілкування з Путіним
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не відкидає можливості продовження діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це очільник Франції заявив у подкасті Generation Do It Yourself, передає NV.
Макрон зазначив, що останніми місяцями він не спілкувався з очільником Кремля, але не відкидає такої можливості. За його словами, спілкування може бути "з тієї чи іншої теми, зокрема з теми атомних електростанцій або інших".
"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним", - підсумував президент Франції.
- Раніше Макрон запросив представника уряду Росії взяти участь у святкуванні 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії. Білий дім незадоволений рішенням Макрона.
- Дипломат Шамшур вважає, що запрошення Росії на святкування 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії, було особистим рішенням Макрона.
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