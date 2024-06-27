Це політичні ігри: голова КВУ Кошель про дослідження Центру Разумкова щодо рівня довіри до інституту президента
Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, вважає, що це медійна кампанія про те, що особисто Зеленському довіряють більше, ніж інституту президента
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Я завжди звик читати першоджерела, тому прочитав сам текст дослідження Центру Разумкова. Чесно кажучи, оця медійна кампанія про те, що особисто Зеленському довіряють більше, ніж інституту президента, я бачу ознаки активної медійної кампанії, не хочу ні на кого нічого натякати. Однак мені це дуже не сподобалося. Тобто є певні природні речі, у президента Зеленського падають показники довіри, при тому ми це спостерігаємо приблизно від кінця грудня, там падіння відбуваються практично кожного місяця. Минулого місяця за даними КМІС (Київський міжнародний інститут соціології, – ред.) була довіра 61%, тепер за даними Центру Разумкова – 54%", - зауважив голова Комітету виборців України.
За його словами, такому падінню є логічні пояснення: це і скандал з відставкою Залужного, який дав мінус 5% довіри до глави держави. Крім того, будь-які скандали у фракції "Слуга Народу", наприклад, з Тищенком, також позначаються на показниках.
"Але нічого катастрофічного немає, тобто президент має рівень довіри 54%. Відбуваються абсолютно нормальні, природні процеси, але була така кампанія, мовляв, що особистість Зеленського вище, ніж інститут президента. Для мене це не є зрозумілим. Я вбачаю, що це політичні ігри. Мені дуже неприємно, що багато медіа було зав'язано саме у цій кампанії", - підкреслив Олексій Кошель.
- 5 червня Київський міжнародний інститут соціології повідомив, що рівно 50% опитаних українців вважають, що президент України Володимир Зеленський не виконав жодної або виконав меншість своїх передвиборчих обіцянок.
- 25 червня Центр Разумкова представив результати соціологічного опитування щодо оцінки ситуації в країні, довіри до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів, ставлення до виборів, віра в перемогу.
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