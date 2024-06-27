Це політичні ігри: голова КВУ Кошель про дослідження Центру Разумкова щодо рівня довіри до інституту президента

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я завжди звик читати першоджерела, тому прочитав сам текст дослідження Центру Разумкова. Чесно кажучи, оця медійна кампанія про те, що особисто Зеленському довіряють більше, ніж інституту президента, я бачу ознаки активної медійної кампанії, не хочу ні на кого нічого натякати. Однак мені це дуже не сподобалося. Тобто є певні природні речі, у президента Зеленського падають показники довіри, при тому ми це спостерігаємо приблизно від кінця грудня, там падіння відбуваються практично кожного місяця. Минулого місяця за даними КМІС (Київський міжнародний інститут соціології, – ред.) була довіра 61%, тепер за даними Центру Разумкова – 54%", - зауважив голова Комітету виборців України.

За його словами, такому падінню є логічні пояснення: це і скандал з відставкою Залужного, який дав мінус 5% довіри до глави держави. Крім того, будь-які скандали у фракції "Слуга Народу", наприклад, з Тищенком, також позначаються на показниках.

"Але нічого катастрофічного немає, тобто президент має рівень довіри 54%. Відбуваються абсолютно нормальні, природні процеси, але була така кампанія, мовляв, що особистість Зеленського вище, ніж інститут президента. Для мене це не є зрозумілим. Я вбачаю, що це політичні ігри. Мені дуже неприємно, що багато медіа було зав'язано саме у цій кампанії", - підкреслив Олексій Кошель.