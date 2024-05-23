Журналісти та медійні організації закликали ВР не приймати законопроєкт щодо нерозголошення текстів судових рішень

Про це йдеться у спільній заяві Інституту масової інформації, "Медіаруху", ГО та групи видань "Детектор медіа" та видання судової журналістики "Ґрати", повідомляє Еспресо.TV.

"Ми, українські журналісти та медійні організації, закликаємо депутатів не приймати законопроєкт 7033-д: вважаємо, що він суттєво перешкоджатиме висвітленню справ, повʼязаних із війною, та в результаті позбавить громадськість контролю над правосуддям у важливих судових процесах", - йдеться в заяві.

Зазначається, що вже цього четверга, 23 травня, Верховна Рада може розглянути законопроєкт 7033-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень".

"Згадана законодавча ініціатива вже зазнала критики з боку правозахисників, оскільки значно обмежує доступ до відкритої інформації у реєстрі судових рішень та надає суддям необмежені повноваження для цього. Вона фактично закриває від громадськості рішення у справах, пов’язаних із війною, військом та мобілізацією, таких, що становлять значний суспільний інтерес", - наголосили підписанти.

"Ми, журналісти видань, що системно висвітлюють важливі для суспільства судові процеси та розслідування, також вбачаємо в цьому ризики перешкоджання нашій роботі, а також праву наших читачів на отримання достовірної інформації про події в Україні. З початку російського широкомасштабного вторгнення ми активно моніторимо і висвітлюємо судові процеси щодо злочинів, повʼязаних із війною, нацбезпекою, щодо колаборантів, ухилення від мобілізації тощо, спираючись, серед іншого, і на дані з Єдиного реєстру судових рішень", - підкреслили в заяві.

Підписанти вважають, що автори законопроєкту 7033-д хочуть відтермінувати публікацію цих рішень — за їхнім задумом, документи зʼявляться у реєстрі лише через рік після закінчення воєнного стану. Законопроєкт також наділяє суддів правом "з міркувань безпеки" не публікувати інформацію, що була оголошена у відкритому засіданні та яка, на думку суддів, "може сприяти ідентифікації" місць та закладів критичної інфраструктури.

Вони зауважили, що зазначені відомості легко можна знайти в інтернеті. А в прийнятті цього рішення судді керуватимуться лише своїми переконаннями. Крім того, із судового реєстру зникнуть усі рішення в зазначених справах, що були прийняті з початку введення воєнного стану.

Також наголошується, що судді й зараз, замість того щоб закривати від громадськості лише чутливу інформацію, воліють закривати весь судовий процес, посилаючись на розмите формулювання "з міркувань безпеки", і рішення у справі внаслідок цього журналістам неможливо знайти в реєстрі. Новий законопроєкт масштабує та узаконить цю практику.

"Ми вбачаємо в законопроєкті 7033-д спробу цензури, яка значно звузить можливості громадського контролю над важливими судовими процесами та ймовірно сприятиме суддівському свавіллю. Закликаємо депутатів відхилити цей законопроєкт", - підсумували в заяві.