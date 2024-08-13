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Головна Свята Як правильно відзначати Успіння Пресвятої Богородиці: історія, традиції та заборони

Як правильно відзначати Успіння Пресвятої Богородиці: історія, традиції та заборони

Крістіна Слончак
13 серпня, 2024 вiвторок
18:18
Свята Успіння Пресвятої Богородиці

Успіння Пресвятої Богородиці - одне з найважливіших свят церковного календаря, яке віряни відзначають із особливим благоговінням та шануванням

Зміст

Це свято є одним із дванадцяти найбільших у церковному календарі та відзначає завершення земного життя Діви Марії, її вознесіння до Небес, яке символізує перехід у вічне життя. Крім того, саме цього дня закінчується досить суворий двотижневий Успенський піст.

Коли відзначають Успіння Пресвятої Богородиці?

З огляду на те, що Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар ще 1 вересня 2023 року, святкування Успіння Пресвятої Богородиці у 2024 році переноситься на 15 серпня.

Свято Успіння Пресвятої Діви Марії в українській традиції часто називають Першою Пречистою. Це визначення походить від того, що дата є першою серед ряду свят, присвячених Пресвятій Богородиці. У народі є приказка:

Перша Пречиста жито засiває, друга – дощем поливає, а третя – снігом покриває

Крім того, свято знаменує собою не лише закінчення посту, а й перехід від літнього періоду до осіннього, та початок сезону весіль.

Історичний контекст

Свято Успіння Пресвятої Богородиці має глибоке історичне коріння, яке сягає раннього християнства. Слово "успіння" в даному контексті означає не смерть, а сон та має особливий духовний зміст. Віряни вважають, що Діва Марія не зазнала фізичної смерті в традиційному розумінні цього слова, а була взята на Небо живою, що підкреслює її святість та винятковість.

У православній традиції існує багато подробиць і легенд, що описують події, пов'язані з Успінням Богородиці. Згідно з переказами, перед своїм Успінням Пресвята Богородиця зібрала апостолів, що були розподілені по різних частинах світу, і вони прибули до її дому для прощання. Це символізує єдність церкви й зв’язок між вірянами і Богородицею.

Коли Богородиця перебувала при смерті, кімната, де вона лежала, наповнилася надзвичайним світлом. Стіни приміщення, здавалось, розступилися, а над головами присутніх явився Господь Ісус Христос, оточений ангелами, архангелами, праведними душами праотців, пророків, мучеників.

Дивлячись на світле обличчя Господа, Сина Свого, Богородиця без жодних тілесних страждань, немов у сні, передала Йому свою чисту і пресвітлу душу. Господь прийняв її душу з великою пошаною. Саме цей момент вважають переходом Пресвятої Діви Марії від земного життя до вічного буття.

В Євангелії не наводяться конкретні деталі про місце Успіння Пресвятої Богородиці. Інформація про ці події передається через церковні традиції та перекази, які сформувалися з часом на основі свідчень апостолів і їхніх учнів. Згідно з переказами, Апостоли поховали Діву Марію в Гефсиманському саду, в печері, де вже знаходилися тіла Її батьків та праведного Йосифа.

успіння Пресвятої Богородиці

Фото: Wikimedia

Традиції та обряди

Свято Успіння Пресвятої Богородиці відзначається великими богослужіннями, зокрема вечірнім, яке передує святу, і літургія самого дня. Ці служби наповнені молитвами та особливими піснями, що прославляють Пресвяту Богородицю.

Віряни часто здійснюють паломництва до храмів, присвячених Успінню Пресвятої Богородиці. В Україні є багато таких храмів, тому християни приходять туди для молитви й отримання благословення. Так, на честь величного свята у Києво-Печерській Лаврі відзначатимуть урочисте богослужіння. Про це повідомили в пресслужбі Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ) та зазначили:

Запрошуємо всіх вірних долучитися до святкової Божественної літургії, яка розпочнеться 15 серпня, у четвер, в головному соборі Лаври о 9:00. За Богослужінням спільно піднесемо наші молитви до Господа за наших захисників Батьківщини, за весь український народ та перемогу України

У період, що передує Успінню, православні християни дотримуються Успенського посту, який триває з 1 до 14 серпня. Цей піст передбачає утримання від м'яса та молочних продуктів. Однак, вже на свято Першої Пречистої можна накривати пишні столи та готувати різноманітні страви.

Свято часто відзначається в родинному колі, де разом з молитвами куштують освячені продукти. Цього дня важливо відвідати церкву та освятити хліб, що випечений з нового борошна. Це символізує завершення посту та є основним виробом святкового столу.

По-друге, часто освячують фрукти, такі як яблука, груші та виноград. Вони символізують плоди землі й відзначають завершення літнього сезону. Інколи також освячуються горіхи та мед (як символ достатку і благословення).

Фото: Pinterest

Значення свята та заборони

Успіння Пресвятої Богородиці має особливе значення для православних вірян, оскільки воно символізує вічне життя й обіцянку спасіння. Це свято нагадує про важливість віри, відданості та святості в житті кожного християнина. Пресвята Богородиця є символом чистоти й святості, її вознесіння до Неба надихає вірян до подальшого духовного зростання.

На Першу Пречисту традиційно існують заборони та обмеження, що стосуються поведінки та святкування. Цього дня забороняється виконувати важку фізичну працю, особливо сільськогосподарські роботи та інші господарські завдання.

Вважається, що слід уникати сварок, лихослів'я та у жодному раз не варто бажати зла іншим людям. Існувала також думка, що ходіння босоніж по траві може призвести до різних хвороб, тому цього не варто робити на Успіння. Крім того, молодим незаміжнім дівчатам раніше заборонялося стригти волосся, оскільки вважалося, що це може негативно вплинути на їхню долю.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці є чудовою нагодою для вірян відновити свою віру і дух, згадати про важливість молитви і благочестя, а також важливий час для святкування в колі родини та близьких.

Теги:
Новини
християнство
ПЦУ
Календар
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