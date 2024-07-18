Байден звинуватив Ілона Маска та "його багатих друзів" у намаганні "купити вибори"
Президент США Джо Байден на особистій сторінці в Х звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска та "його багатих друзів" у спробах купити президентські вибори
Про це він написав у Х.
Спершу американський президент написав на своєму акаунті в Х повідомлення "I'm sick", що в перекладі означає "Я хворий". Так він намагався натякнути на його нещодавню захворюваність на коронавірус.
Проте пізніше Байден виклав наступний твіт із надписом "of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election". Це повністю змінило контекст його попереднього повідомлення щодо хвороби.
Так, він мав на увазі, що його "нудить від Ілона Маска та його багатих друзів, які намагаються купити вибори". Також Байден закликав підтримати його президентську кампанію.
- На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа.
- Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.
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