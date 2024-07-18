Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Байден звинуватив Ілона Маска та "його багатих друзів" у намаганні "купити вибори"

Байден звинуватив Ілона Маска та "його багатих друзів" у намаганні "купити вибори"

18 липня, 2024 четвер
11:46
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден на особистій сторінці в Х звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска та "його багатих друзів" у спробах купити президентські вибори

Зміст

Про це він написав у Х.

Спершу американський президент написав на своєму акаунті в Х повідомлення "I'm sick", що в перекладі означає "Я хворий". Так він намагався натякнути на його нещодавню захворюваність на коронавірус

Проте пізніше Байден виклав наступний твіт із надписом "of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election". Це повністю змінило контекст його попереднього повідомлення щодо хвороби.

Так, він мав на увазі, що його "нудить від Ілона Маска та його багатих друзів, які намагаються купити вибори". Також Байден закликав підтримати його президентську кампанію.

  • На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа.
  • Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.

Теги:
Джо Байден
Дональд Трамп
Ілон Маск
вибори у США
Читайте також:
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
18 липня, 2024 четвер
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Верховна Рада
18 липня, 2024 четвер
Рада підтримала за основу послаблення відповідальності за самовільне залишення частини
спека у Європі
17 липня, 2024 середа
З яких регіонів почнеться послаблення спеки, та коли і де чекати дощі: прогноз від Наталки Діденко
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.28
    Купівля 41.28
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 45.09
    Продаж 45.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
12:56
електроенергія
Укренерго прогнозує більше відключень світла через поломку обладнання на двох енергообʼєктах: ситуація в енергосистемі на 18 липня
12:50
Окупанти, Крим
Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА
12:42
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
12:26
Урсула фон дер Ляєн
"Замирення агресора": Урсула фон дер Ляєн прокоментувала "місію миру" від Орбана
12:22
Зеленський прибув до Великої Британії: в аеропорту президента зустрів Залужний
12:17
Урожайне
ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
12:02
Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна
12:00
OPINION
Ігор Луценко
Нове покоління командирів повстає проти старого і байдужого
11:58
На фото: Адель
"Хочеться зайнятися іншим": Адель оголосила, що візьме паузу в музиці
11:52
Оновлено
На фото: метро "Площа Українських Героїв"
У Києві відновили рух на трьох станціях "зеленої" гілки метро
11:45
Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення акцизу на пальне
11:32
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Жодного бойового корабля РФ не залишилося у Криму, - полковник ЗСУ Селезньов
11:27
Наводив ворожі КАБи на позиції артилерії ЗСУ: СБУ затримала коригувальника
11:20
Фестиваль Atlas Weekend
Фестиваль Atlas, UNITED24 та українські коміки новим креативним роликом оголосили збір на 100 млн грн для ЗСУ
11:17
"Залишили кілька сюрпризів": партизани розвідали автомобільний батальйон РФ у Ставрополі
11:01
Огляд
міжнародний огляд
Венс офіційно балотується на посаду віцепрезидента США та розмови про аномальну спеку в Україні. Акценти світових ЗМІ 18 липня
10:53
ракетна атака на Охматдит
Кличко розповів про стан постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ 8 липня
10:45
ЗСУ
У мережі шириться інформація про вихід ЗСУ з Кринків: в ОСУВ "Таврія" заявили, що ситуація "не така критична"
10:40
Обмін полоненими
Лубінець розповів про інструментарій, що допомагає підтвердити факт полону українців у РФ
10:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 липня: гривня суттєво послабшала щодо долара та євро
10:33
Червінський у суді
Шевченківський райсуд Києва переніс засідання у ще одній справі щодо Червінського
10:22
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права під час агресії РФ
10:13
Київ спека
У Києві зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня
10:07
На фото: статуетка премії "Еммі"
Премія "Еммі" оголосила номінантів: рекордсменами стали серіали "Ведмідь" та "Сьоґун"
10:07
OPINION
Ростислав Павленко
"Природний магнетизм" у стосунках із Заходом вже не працює
10:00
Нельсон Манддела
18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
09:53
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
ДПСУ: за день 87 чоловікам відмовили у виїзді за кордон через відсутність військового документа
09:41
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Ранки починаються з густої смуги диму: у 24-й ОМБр розповіли про ситуацію в Часовому Яру
09:35
новини Львівщини
РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
09:28
посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі
Посадовця Офісу генпрокурора, викритого на одержанні хабаря, відправили під варту
09:21
Джеймс Девід Венс
Венс офіційно погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США від республіканців: основні тези промови
09:06
Мелані Браун
Мелані Бі зі Spice Girls отримала відзнаку за захист жертв домашнього насильства
08:57
ППО, обстріл, ЗСУ
Атака РФ у ніч на 18 липня: сили ППО збили 2 ракети та всі "шахеди"
08:55
Ексклюзив
окупанти
Схоже, що росіяни готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область, - Андрющенко
08:44
Оновлено
Херсонська область
Росіяни 17 липня обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: поранені 6 людей
08:42
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 18 липня: в Києві працювала ППО
08:39
авто з білоруськими номерами
Естонія заборонила в'їзд в країну авто з білоруськими номерами
08:25
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулося 144 бойові зіткнення. Найбільше атак ЗСУ відбили на Торецькому напрямку
08:17
олімпіада 2024
У Франції заарештували підозрюваного в підготовці нападів під час Олімпіади
08:13
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV