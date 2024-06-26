Bring Kids Back UA: перед матчем з Бельгією Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу з повернення в Україну депортованих дітей
Перед вирішальним матчем української збірної з Бельгією на Євро-2024 президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу президента України Володимира Зеленського з повернення депортованих дітей – Bring Kids Back UA
Про це повідомили у пресслужбі ініціативи.
26 червня у своїх соцмережах Андрій Шевченко розповів про 20 тисяч викрадених Росією українських дітей, а також закликав світ приєднуватися до плану дій із повернення депортованих дітей Bring Kids Back UA.
"Підтримуйте ініціативу Bring Kids Back UA: говоріть про українських дітей, депортованих Росією. Зробімо цю місію такою ж об’єднуючою, як футбол, і повернімо дітей додому", — закликав Андрій Шевченко.
Bring Kids Back UA та Українська асоціація футболу організували активації під час Євро-2024, щоб ширше поінформувати громадськість у світі про страждання, яких завдає Росія українським дітям і їхнім сім’ям.
Фото: надала команда Bring Kids Back UA
Зокрема, 21 червня фанатський корпус Національної збірної України з футболу пройшов Маршем на підтримку місії Bring Kids Back UA у Дюссельдорфі, а за день до цього футболісти національної збірної України з футболу приєдналися до креативного цифрового флешмобу в інстаграмі.
Фото: надала команда Bring Kids Back UA
Довідково. Наразі відомо про близько 20 тисяч викрадених і депортованих Росією дітей (імовірно, справжня цифра значно більша). Україні вдалося повернути 388 дітей, інші залишаються в полоні.
Щоб адресувати цю трагедію і для реалізації пункту 4 Формули миру щодо звільнення Росією всіх полонених і депортованих, Володимир Зеленський ініціював план дій Bring Kids Back UA.
Цілі Bring Kids Back UA включають:
- привернення уваги світу до масштабу проблеми
- діяльність щодо повернення та реінтеграції дітей
- розвиток сімейного виховання та догляду дітей
- документування воєнних злочинів і притягнення до відповідальності Російської Федерації
- заохочення та координацію міжнародного співробітництва.
У межах проєкту вже створили Центр захисту прав дитини, запустили портал "Діти війни" й інформаційну кампанію "Викрадені голоси", видали книжку та організували виставки Living the War vol. 2, підписали національний план захисту прав дітей, створили міжнародну експертну групу, а також об'єднали майже 40 держав з усього світу в Міжнародну коаліцію країн за повернення українських дітей.
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