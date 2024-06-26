Bring Kids Back UA: перед матчем з Бельгією Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу з повернення в Україну депортованих дітей 

Про це повідомили у пресслужбі ініціативи.

26 червня у своїх соцмережах Андрій Шевченко розповів про 20 тисяч викрадених Росією українських дітей, а також закликав світ приєднуватися до плану дій із повернення депортованих дітей Bring Kids Back UA.

"Підтримуйте ініціативу Bring Kids Back UA: говоріть про українських дітей, депортованих Росією. Зробімо цю місію такою ж об’єднуючою, як футбол, і повернімо дітей додому", — закликав Андрій Шевченко.

Bring Kids Back UA та Українська асоціація футболу організували активації під час Євро-2024, щоб ширше поінформувати громадськість у світі про страждання, яких завдає Росія українським дітям і їхнім сім’ям.

Фото: надала команда Bring Kids Back UA

Зокрема, 21 червня фанатський корпус Національної збірної України з футболу пройшов Маршем на підтримку місії Bring Kids Back UA у Дюссельдорфі, а за день до цього футболісти національної збірної України з футболу приєдналися до креативного цифрового флешмобу в інстаграмі.

Фото: надала команда Bring Kids Back UA

Довідково. Наразі відомо про близько 20 тисяч викрадених і депортованих Росією дітей (імовірно, справжня цифра значно більша). Україні вдалося повернути 388 дітей, інші залишаються в полоні.

Щоб адресувати цю трагедію і для реалізації пункту 4 Формули миру щодо звільнення Росією всіх полонених і депортованих, Володимир Зеленський ініціював план дій Bring Kids Back UA.

Цілі Bring Kids Back UA включають:

привернення уваги світу до масштабу проблеми

діяльність щодо повернення та реінтеграції дітей

розвиток сімейного виховання та догляду дітей

документування воєнних злочинів і притягнення до відповідальності Російської Федерації

заохочення та координацію міжнародного співробітництва.

У межах проєкту вже створили Центр захисту прав дитини, запустили портал "Діти війни" й інформаційну кампанію "Викрадені голоси", видали книжку та організували виставки Living the War vol. 2, підписали національний план захисту прав дітей, створили міжнародну експертну групу, а також об'єднали майже 40 держав з усього світу в Міжнародну коаліцію країн за повернення українських дітей.