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Bring Kids Back UA: перед матчем з Бельгією Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу з повернення в Україну депортованих дітей 

26 червня, 2024 середа
18:12
Світ

Перед вирішальним матчем української збірної з Бельгією на Євро-2024 президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу президента України Володимира Зеленського з повернення депортованих дітей – Bring Kids Back UA

Зміст

Про це повідомили у пресслужбі ініціативи.

26 червня у своїх соцмережах Андрій Шевченко розповів про 20 тисяч викрадених Росією українських дітей, а також закликав світ приєднуватися до плану дій із повернення депортованих дітей Bring Kids Back UA.

"Підтримуйте ініціативу Bring Kids Back UA: говоріть про українських дітей, депортованих Росією. Зробімо цю місію такою ж об’єднуючою, як футбол, і повернімо дітей додому", — закликав Андрій Шевченко.

Bring Kids Back UA та Українська асоціація футболу організували активації під час Євро-2024, щоб ширше поінформувати громадськість у світі про страждання, яких завдає Росія українським дітям і їхнім сім’ям.

Фото: надала команда Bring Kids Back UA

 

Зокрема, 21 червня фанатський корпус Національної збірної України з футболу пройшов Маршем на підтримку місії Bring Kids Back UA у Дюссельдорфі, а за день до цього футболісти національної збірної України з футболу приєдналися до креативного цифрового флешмобу в інстаграмі.

Фото: надала команда Bring Kids Back UA

 

Довідково. Наразі відомо про близько 20 тисяч викрадених і депортованих Росією дітей (імовірно, справжня цифра значно більша). Україні вдалося повернути 388 дітей, інші залишаються в полоні. 

Щоб адресувати цю трагедію і для реалізації пункту 4 Формули миру щодо звільнення Росією всіх полонених і депортованих, Володимир Зеленський ініціював план дій Bring Kids Back UA. 

Цілі Bring Kids Back UA включають:

  • привернення уваги світу до масштабу проблеми
  • діяльність щодо повернення та реінтеграції дітей
  • розвиток сімейного виховання та догляду дітей
  • документування воєнних злочинів і притягнення до відповідальності Російської Федерації
  • заохочення та координацію міжнародного співробітництва.

У межах проєкту вже створили Центр захисту прав дитини, запустили портал "Діти війни" й інформаційну кампанію "Викрадені голоси", видали книжку та організували виставки Living the War vol. 2, підписали національний план захисту прав дітей, створили міжнародну експертну групу, а також об'єднали майже 40 держав з усього світу в Міжнародну коаліцію країн за повернення українських дітей.

Теги:
Спорт
Футбол
Андрій Шевченко
Війна з Росією
Світ про Україну
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