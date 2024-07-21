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Частина російських літаків Іл-76 вийшла з ладу через неякісні деталі, - росЗМІ

21 липня, 2024 неділя
13:36
Світ Іл-76 РФ

У Росії 5 з 18 військових літаків Іл-76МД-90А вийшли із ладу внаслідок проблем із шасі через неякісні запчастини

Зміст

Про це повідомляє російське видання Комерсант.

Слідчий комітет РФ розпочав кримінальне провадження проти керівництва ВАТ "Балашихинский ливарно-механічний завод" (БЛМЗ) за статтею 201.1 Кримінального кодексу РФ, що стосується зловживання повноваженнями під час виконання держоборонзамовлення.

За даними слідства, БЛМЗ придбав у невідомого постачальника підшипники, які не відповідали вимогам конструкторської документації. Ці підшипники були використані у виробництві коліс для літаків Іл-76МД-90А, модернізованої версії Іл-76, призначеної для перевезення військ та вантажів.

Неякісні підшипники призвели до виходу з ладу шасі п'яти літаків Іл-76МД-90А, що становить значну частку від загальної кількості таких літаків на озброєнні Міноборони Росії.

Слідство вважає, що дії керівництва БЛМЗ завдали істотної шкоди державним інтересам, пошкодили обороноздатність та безпеку країни. Силовики провели обшук на заводі та допитують його керівників та засновників.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
Військові новини
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