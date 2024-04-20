Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

За словами експрезидента РФ, Палата представників США голосувала за "продовження громадянської війни" і збільшення кількості жертв.

"У тому, що американські законодавці схвалять "допомогу" банді неонацистів, ніхто не сумнівався. Це було голосування радісних штатівських "ублюдків". Ми, звичайно, переможемо, попри "61 млрд кривавих доларів", які в основному підуть у глотку їхнього ненаситного ВПК. Сила та Правда за нами", - заявив російський політик-пропагандист.

Дмитро Медведєв також побажав США поринути в нову громадянську війну.