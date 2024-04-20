Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Допомога банді неонацистів": Медведєв істерично відреагував на рішення Палати представників США

"Допомога банді неонацистів": Медведєв істерично відреагував на рішення Палати представників США

20 квітня, 2024 субота
23:55
Світ Дмитро Медведєв

У суботу, 20 квітня, заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на голосування Палати представників конгресу США за допомогу Україні обсягом $61 млрд

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

За словами експрезидента РФ, Палата представників США голосувала за "продовження громадянської війни" і збільшення кількості жертв.

"У тому, що американські законодавці схвалять "допомогу" банді неонацистів, ніхто не сумнівався. Це було голосування радісних штатівських "ублюдків". Ми, звичайно, переможемо, попри "61 млрд кривавих доларів", які в основному підуть у глотку їхнього ненаситного ВПК. Сила та Правда за нами", - заявив російський політик-пропагандист.

Дмитро Медведєв також побажав США поринути в нову громадянську війну.

  • Палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
Теги:
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
Війна з Росією
США
допомога США Україні
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
Семен Єрьомін
20 квітня, 2024 субота
Сили оборони ліквідували російського воєнкора-пропагандиста Єрьоміна
Майк Джонсон
20 квітня, 2024 субота
Палата представників США прийняла законопроєкт про використання заморожених активів РФ для України
19 квітня, 2024 п'ятниця
"Це зовсім нова унікальна розробка": у Defense Express припустили, чим могли збити російський Ту-22М3
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 42.25
    Продаж 43.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 квітня
23:29
Кевін Келсі, "Шахтар", Ліга Європи
Футболіст "Шахтаря" покине чемпіонат України заради США
23:17
OPINION
Тижневик Миколи Княжицького
НАТО збиватиме російські ракети?, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
22:43
Цінь Ган та Ентоні Блінкен
Блінкен їде в Китай після заяви, що країна допомагає Росії у війні проти України
22:33
Оновлено
конгрес США
Палата представників конгресу США проголосувала за допомогу Україні обсягом $61 млрд
22:18
Аналітика
"Мир через силу". Як у Конгресі США ухвалили допомогу Україні та що включає найбільший пакет для Києва
22:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 квітня: долар та євро й надалі ідуть вгору
22:14
Конгрес США
Допомога Ізраїлю: Палата представників США підтримала законопроєкт
21:59
Марта Костюк, теніс
Костюк обіграла чемпіонку Вімблдону та вийшла у фінал турніру WTA у Німеччині
21:48
на фото: Майк Джонсон
Спікер Джонсон після схвального голосування за допомогу Україні змусив конгресменів сховати українські прапорці
21:14
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, Кубок Англії
Мудрик не врятував "Челсі" від поразки у матчі з "Ман Сіті" в Кубку Англії
21:13
TikTok
Палата представників проголосувала за законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США
20:32
Оновлено
Вбивство поліцейського на Вінниччині людьми в камуфляжі: знайдено автомобіль нападників, всередині є боєприпаси
20:28
Оновлено
Майк Джонсон
Палата представників США прийняла законопроєкт про використання заморожених активів РФ для України
20:22
Оновлено
удар РФ по Одесі, 20.04.24
РФ від ранку атакує Україну: в Одесі серед 8 постраждалих є 2 дітей, у Дніпрі загинув чоловік, є прильоти в Харкові і Шостці
20:20
Ексклюзив
Китай та росія
Китай не готовий до прямого постачання зброї до Росії, - експертка-міжнародниця Плаксієнко-Бутирська
20:18
Кривбас - Чорноморець
УПЛ: "Кривбас" обіграв "Чорноморець". Розклад і результати всіх матчів 25-го туру
20:16
Денис Малюська
Мобілізація засуджених: Малюська каже про окремі підрозділи
20:03
OPINION
Юрій Богданов
Чорна кішка, гороскопи, карти Таро: у що вірять українці
20:02
Сергій Лавров
Лавров першим з російських високопосадовців підтвердив мету Путіна захопити Харків
19:42
Україна отримала від Литви штурмовик L-39
19:38
Ексклюзив
Закон про "іноагентів" є нападом на проєвропейську позицію Грузії, - дипломат Чечелашвілі
19:33
Снайпер ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Бахмутському напрямку
19:05
арешт
Громадянина Латвії затримали за звинуваченням у плануванні диверсії в Україні, - ЗМІ
18:46
Огляд
Ракета Х-69
Небезпечніші за "Кинджал": що таке Х-69 – ракета, якою росіяни зруйнували Трипільську ТЕС
18:22
Ексклюзив
Є відчуття, що російська опозиція спочатку чекає на перемогу України, щоб почати діяти, - нардепка Мезенцева
18:05
OPINION
Андрій Кокотюха
"Хорошие русские" для Заходу – нова біла гвардія
18:04
Протест в Тбілісі
У Тбілісі учасники мітингів заприсяглися не допустити прийняття закону про "іноагентів"
17:55
Огляд
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Історичний матч Луніна в ЛЧ, а боксер Богачук хотів би домовитись з Путіним: огляд українського спорту за тиждень
17:30
Володимир Зеленський
Україна зацікавлена в активній участі Бразилії у першому Глобальному саміті миру, - Зеленський
16:54
Володимир Зеленський
"Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО": Зеленський про "подвійні стандарти" Заходу в питанні ППО для України
16:53
Верховна Рада
Ядро монобільшості складає 170 нардепів, - Потураєв
16:31
Шарль Мішель
Закон про "іноагентів" не наближає Грузію до ЄС, - Мішель
16:26
Ексклюзив
електроенергія
Ресурсів на місцях достатньо: експерт Рябцев про необхідність встановлювати та об'єднувати в малі системи розподілу енергетичні установки
16:25
Зроблено в Україні
Платформа "Зроблено в Україні": підприємцям Дніпропетровщини виділено 3,2 млрд грн
16:17
Гагаузія
Гагаузія просить Молдову підняти статус російської мови
16:05
OPINION
Віталій Капранов
Половина від мене вже не зможе так...
15:54
санкції США
США ввели санкції проти компаній з Китаю та Білорусі за постачання Пакистану компонентів балістичних ракет
15:42
Арман Дюплантіс
Швед Дюплантіс встановив новий світовий рекорд зі стрибків із жердиною
15:31
ФСБ
ФСБ затримала українця на кордоні з Грузією, - росЗМІ
15:29
Ілон Маск
"Суперечило б свободі слова": Ілон Маск проти заборони TikTok у США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV