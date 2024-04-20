"Допомога банді неонацистів": Медведєв істерично відреагував на рішення Палати представників США
У суботу, 20 квітня, заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на голосування Палати представників конгресу США за допомогу Україні обсягом $61 млрд
Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.
За словами експрезидента РФ, Палата представників США голосувала за "продовження громадянської війни" і збільшення кількості жертв.
"У тому, що американські законодавці схвалять "допомогу" банді неонацистів, ніхто не сумнівався. Це було голосування радісних штатівських "ублюдків". Ми, звичайно, переможемо, попри "61 млрд кривавих доларів", які в основному підуть у глотку їхнього ненаситного ВПК. Сила та Правда за нами", - заявив російський політик-пропагандист.
Дмитро Медведєв також побажав США поринути в нову громадянську війну.
- Палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
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