Екіпаж українського корабля Verbena, який атакували хусити в Аденській затоці, покинув судно

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

У суботу, 15 червня, екіпаж Verbena подав сигнал лиха і вказав, що залишає судно.

"Екіпаж покинув судно через пожежі та нездатність їх контролювати", – йдеться у повідомленні.

За даними CENTCOM, на сигнал лиха відреагувало судно Anna Meta, яке знайшло моряків і перевозить їх у безпечне місце.

"Така зловмисна та безрозсудна поведінка хуситів, яких підтримує Іран, продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці. CENTCOM продовжуватиме співпрацювати з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та погіршити їхній військовий потенціал", - наголосили американські військові.