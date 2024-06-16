Екіпаж українського корабля Verbena, який атакували хусити в Аденській затоці, покинув судно
Екіпаж українського судна Verbena, яке експлуатується Польщею, покинув корабель після атаки на нього єменських хуситів протикорабельними ракетами
Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).
У суботу, 15 червня, екіпаж Verbena подав сигнал лиха і вказав, що залишає судно.
"Екіпаж покинув судно через пожежі та нездатність їх контролювати", – йдеться у повідомленні.
За даними CENTCOM, на сигнал лиха відреагувало судно Anna Meta, яке знайшло моряків і перевозить їх у безпечне місце.
"Така зловмисна та безрозсудна поведінка хуситів, яких підтримує Іран, продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці. CENTCOM продовжуватиме співпрацювати з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та погіршити їхній військовий потенціал", - наголосили американські військові.
- Нагадаємо, що єменські хусити 13 червня атакували протикорабельними ракетами українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею. В результаті нападу постраждав моряк.
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